Magaly Medina habría enviado indirecta a Jessica: “No tienen la clase que quieren aparentar”

La polémica en la que se ha visto envuelta Magaly Medina por criticar la segunda propuesta de matrimonio de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez, al parecer, le ha costado su amistad con Jessica Newton. El último viernes 18 de febrero, la organizadora del Miss Perú reveló un supuesto deseo de la periodista que dejó asombrados a los cibernautas.

Mediante las historias de Instagram, la ex reina de belleza contó que la presentadora de espectáculos y Alfredo Zambrano buscaban ser padres; por eso, le recomendó a su hija que la elija de madrina para su primogénito con Deyvis Orosco. La confesión de la empresaria no habría sido del agrado de la conductora, ya que respondió con una indirecta a uno de los comentarios de sus seguidores.

El portal de Instarándula compartió la captura del mensaje escrito por una usuaria y la respuesta de Magaly Medina. “Realmente bajo que tu amiga diga una intimidad tuya como que querías ser madre y te sugirió adoptar”, se lee. De inmediato contestó la esposa del notario: “Hay personas que no tienen la clase que quieren aparentar. Recuerda que esto es chollywood” .

Magaly Medina responde con fuerte comentario a revelaciones de Jessica Newton. Foto: Instarándula/Instagram.

Conductora lamenta ser amiga de la organizadora del Miss Perú

En el último programa de Magaly TV, la firme, la periodista respondió los mensajes de la empresaria, quien salió en defensa de su hija y el cantante. En el monólogo, Magaly Medina le pidió a Jessica Newton que sea consecuente con lo que dice en sus redes sociales. Por último, recordó que muchas personas le advirtieron que no fuera amiga de ella.

Magaly Medina arremete contra Jessica Newton

La figura de ATV fue muy directa con Jessica Newton al conocer que la organizadora del Miss Perú reveló detalles íntimos de su matrimonio con el notario. “Hay cosas que me gustan dejar zanjadas porque algunos han dicho que esto parece una pelea de callejón y, ciertamente, creo que no me gusta las peleas de callejones. (…) no me gusta pelearme, mucho menos con una señora tan glamurosa como Jessica Newton, a quien yo consideraba mi amiga”, mencionó. “Ahora tengo que decir, mamita (Jessica Newton), no me quieras tanto, porque si así me quieres, cómo será cuando no”, añadió.