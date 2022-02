Magaly cuenta que deseaba volver a ser mamá: Pensamos en recurrir a gestación subrogada

Magaly Medina no perdona nada y se atreve a confesar detalles muy personales de su matrimonio con Alfredo Zambrano, luego de que la directora del Miss Perú, Jessica Newton, contara que la conductora y su esposo desearon tener un bebé, luego de que se enteraran de la venida del primogénito de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

Es así que en su último programa aclaró: “No contó ninguna infidencia, en algún momento determinado pensamos tener bebés. Creo que tenemos los medios económicos para tener vientre de alquiler, 50 nanas porque yo siempre he dicho que no soy tan maternal, que no me gustan las amanecidas. Después pensamos en adoptar”.

Finalmente, Magaly Medina y Alfredo Zambrano reflexionaron y llegaron a la conclusión: “Al final dijimos: ‘¿Vamos a estar otra vez en colegio, amanecidas y no poder viajar? Los dos estamos en una etapa en la que queremos disfrutar lo que nos ha costado tanto conseguir. Y, por eso, decidimos de mutuo acuerdo no tener bebés”.

De esa forma, la presentadora de televisión dejó cerrado el tema que si bien no fue una confidencia revelada, no le gustó la intensión con la empresaria, quien fue su amiga cuando se lo comentó, no fue la mejor.

Magaly postea historia con canción subliminal

La influencer Magaly Medina no pierde el tiempo y también estaría lanzando sus indirectas a quienes ya no forman círculo cercano de amistades. Así lo dio a conoce este último fin de semana que posteó un video en el que está disfrutando del sol de verano.

No obstante, lo curioso de las imágenes es el fondo musical, en el que suena la canción de Karol G y cuya letra dice: “Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti y, aunque fui buena, tú te gonorreas pagándome así”.

Magaly Medina niega haberse involucrado en los planes del baby shower de Cassandra Sánchez

La conductora Magaly Medina aseguró que no participó de la planificación del baby shower de Milan, hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, debido a que la madre del pequeño estuvo metida de lleno en cada uno de los detalles de la ceremonia.

Asimismo, añadió un dato curioso sobre la fiesta y fue que la presentadora de televisión no llegó a depositar el monto que se comprometió a dar porque es despistada y se le olvidó. Eso lo contó entre risas a sus televidentes.