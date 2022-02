Magaly Medina advierte a Jessica Newton: “Ojalá Deyvis no les cause dolor”

Magaly Medina no se quedó callada y respondió a las acusaciones en su contra que hicieron Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. A través de un comunicado, la pareja señaló que violaron su privacidad y mostraron conversaciones sin su autorización.

La conductora de Magaly TV, la firme se pronunció al respecto y dio su descargo en vivo, lamentando que su ‘examiga’, Jessica Newton, sea tan fiel a su yerno y lo defienda a toda costa.

“Jessica Newton también se ha metido en este problema cuando no es con ella. Ojalá alguna vez no la decepcione, yo de verdad quiero eso, que no les cause ningún dolor ni gran decepción. No quiero tener boca salada ni palabras de bruja”, manifestó.

Magaly Medina: la razón por la cual no fue madrina de Milán

La presentadora de ATV comentó que se sintió usada al ver que la pareja daba primicias a otros canales por encima de ella, cuando le habían prometido tener la exclusiva del nacimiento de Milán.

“Yo dije: ‘A mí me agarran de tonta’. ¿Para qué me quieren de madrina? Para solamente dirigirme cuando ellos quieran que publicite sus cosas, y cuando no, debo quedarme calladita, así toda sumisa”.

Magaly Medina sobre su amistad con Jessica Newton

Magaly Medina usó su programa para responder a las indirectas que le lanzó Jessica Newton en defensa de su hija y su yerno. Como parte de su monólogo, la periodista le pidió a la organizadora del Miss Perú que sea consecuente con lo que dice a través de sus redes sociales. Además, añadió que muchas personas le advirtieron sobre mantener una relación amical con ella.