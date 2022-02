Magaly Medina a Daniela Darcourt: La admiro, pero cualquier día le saco la mugre

Durante su último programa, Magaly Medina apareció bailando la canción “Señor Mentira” de Daniela Darcourt. Además, comentó que asistirá a su show el día sábado 19 de febrero, pero aclaró que no tiene amistad alguna con la cantante, haciendo alusión a la reciente polémica con su examiga Jessica Newton.

“No es mi amiga, ah, así que cualquier día, Daniela, que yo te saque la mugre acá, no te me vengas…”, señaló entre risas.

Por otro lado, agregó que en anteriores ocasiones ya ha criticado a la cantante y aun así han tenido contacto sin problema alguno. ”Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando. La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella. Admiro su voz increíble; siempre lo voy a decir. Creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, añadió.

Magaly Medina sube curiosa historia a redes sociales

La popular ‘Urraca’ compartió un peculiar video con todos sus seguidores donde aparece disfrutando en la piscina. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tema musical que dejó escuchar de fondo y la letra, que dice: “Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti”.

Esta lírica coincidiría con la reciente polémica en la que estuvo envuelta la conductora por un conflicto con su examiga Jessica Newton; la hija de esta, Cassandra Sánchez; y Deyvis Orosco, pareja de la última.

Magaly Medina preocupada por Jessica Newton

La conductora de Magaly TV, la firme se pronunció al respecto y dio su descargo en vivo. La presentadora lamentó que su ‘examiga’ Jessica Newton sea tan fiel a su yerno y lo defienda a toda costa.