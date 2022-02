Liam Gallagher sobre conflicto entre Taylor Swift y Damon Albarn: “Ella escribe sus canciones”

Al parecer, el malentendido entre Taylor Swift y Damon Albarn no ha llegado a su fin oficialmente. El encargado de volver a poner el tema en tendencia fue Liam Gallagher. El exlíder de Oasis, quien hace poco reveló que desea que la banda de britpop se junte, no pudo evitar criticar al exintegrante de Blur y mostrar su apoyo a los ‘swifties’.

¿Qué es lo que dijo Gallagher sobre Swift y Albarn?

En una reciente entrevista para NME, se le preguntó a Liam Gallagher si opina que la composición en colaboración es “real”. Él respondió con una mención directa a Damon Albarn, e incluso mencionó a su hermano Noel Gallagher.

“¿Quién lo dice? Todos esos malditos álbumes de Gorillaz son coautores, ¿no? Lo entiendo, Noel también insiste en ello: ‘Soy más importante que tú porque escribo mis malditas canciones’”, dijo en referencia a su excompañero de banda, con quien no tiene una buena relación desde hace años.

Liam Gallagher en la portada de NME (Febrero 2022). Foto: NME

Además, el intérprete de “Wall of glass” defendió a Taylor Swift y reconoció a los ‘swifties’ por el apoyo que le dieron a la artista: “Bueno, él (Damon Albarn) no volverá a decir eso a toda prisa, ¿verdad? ¿No lo echaron de la maldita ciudad los ‘swifties’? Creo que (Taylor Swift) es jodidamente genial. Ella escribe sus canciones y estoy seguro de que es coautora con la gente”.

¿Cómo empezó este conflicto?

A principios de año, Damon Albarn concedió una entrevista a LA Times. Dentro de la conversación, se le preguntó al músico sobre qué opinaba de la composición colaborativa. Él contestó: “Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. Taylor Swift no escribe sus propias canciones. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno”.

Asimismo, se animó a hacer una comparación entre Billie Eilish y la intérprete de “All too well”. Continuó su mensaje así: “Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho más menor y extraño. Creo que es excepcional”.

Albarn opinó sobre el proceso de escritura que sigue Swift. Foto: Twitter NME

¿Qué respondió Taylor Swift?

Ante estas afirmaciones, Taylor Swift utilizó sus redes sociales para responder a lo que dijo Damon Albarn sobre su música: “Damon Albarn, era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jod*** tratar de desacreditar mis escritos”.

Swift admitió sentirse decepcionada y aclaró que ella escribe todas sus canciones. Foto: Twitter Taylor Swift

El intérprete de “Boys & girls” le hizo llegar sus disculpas públicas a la artista y le aseguró que no era su intención ofenderla ni criticar su forma de trabajar.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y lamentablemente se redujo a clickbait. Me disculpo sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”, escribió el cantante.