Kanye West: el rapero habría sido vetado de SNL por constantes ataques a Pete Davidson

Según informes recientes, Kanye West habría sido vetado “indefinidamente” de asistir al set de Saturday Night Live. El rapero, quien acaba de responsabilizarse por el acoso virtual que ha recibido Kim Kardashian sería considerado una persona “que no vale la pena” para la producción.

¿Qué habría dicho la producción de SNL sobre West?

Según informa el portal Radar, el equipo de Saturday Night Live no volvería invitar a Kanye West a sus sketchs. Esto se debe a las seguidas amenazas y burlas que ha emitido el rapero hacia Pete Davidson. El comediante integra el programa nocturno desde el 2014 y, según varios rumores, es uno de los favoritos de los productores.

“Kanye ha sido expulsado del programa. Usualmente, SNL no tiene miedo de generar controversias. No obstante, no se verá o se escuchará el nombre de Kanye en el programa. Es obvio que Kanye necesita ayuda y amenazar a un miembro del elenco no es chiste. West es tan impredecible que simplemente no vale la pena”, dijo la fuente cercana al programa de NBC.

Pete Davidson es miembro de Saturday Night Live desde el 2014. Foto: The California Aggie

El entrevistado anónimo también habló sobre cómo la producción maneja este tipo de conflictos: “Oficialmente, el programa no tiene una lista de celebridades prohibidas. Sin embargo, detrás de escena, todos saben que sí existe. Hay ciertas personas que fueron tan malas que nunca serán invitadas de nuevo y otras personas como Kanye que fueron geniales en la televisión pero que, simplemente, no valen la pena”.

Kanye West incentivó a sus fanáticos a que acosaran a Pete Davidson

Durante el pasado lunes 14 de febrero, el intérprete de “Power” volvió a actualizar su perfil de Instagram con una foto y mensaje que sorprendió a los cibernautas. En él se podía leer que el artista le pedía a sus seguidores que acosaran verbalmente al comediante Pete Davidson, quien es el nuevo novio de Kim Kardashian.

El rapero escribió: “Gracias, chicos, por su apoyo a mi familia. Mi familia significa para mí más que cualquier otro logro en la vida. Si alguien de verdad me estima y a mi familia, grítenle a todo pulmón (a Pete Davidson): ‘Oye, perdedor. ‘Kimye’ por siempre’”.

Kanye West anima a sus seguidores a acosar verbalmente a Pete Davidson. Foto: Instagram Kanye West

Esta no es la primera vez que West utiliza sus plataformas para mandar mensajes a su aún esposa y a la nueva pareja de ella. Previamente, Ye subió contenido en el que se afirmaba que Davidson ha mantenido encuentros íntimos con Hillary Clinton. De igual forma, señaló que el comediante envió fotos íntimas de él y Ariana Grande a Mac Miller, el ex ya fallecido de esta.