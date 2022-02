Giuseppe Benigni se pronuncia ante el regreso de Esto es guerra 2022

Giuseppe Benigni tiene conocimiento sobre la nueva convocatoria que la producción de Esto es guerra está haciendo antes de iniciar esta nueva temporada. ‘El principito’ ha sido participante en este programa y se pronunció ante los usuarios que pedían verlo en las pantallas nuevamente.

La expareja de Michelle Soifer decidió responder algunas historias a través de su cuenta en Instagram y, a pocos días de la nueva temporada del mencionado programa de América TV, el modelo no dudó en expresar su deseo de ser convocado.

¿Qué le preguntaron?

El exguerrero tiene más de 100 mil seguidores en su cuenta oficial y diariamente se comunica con sus seguidores para comentarles su día a día. Hoy, sábado 19 de febrero, a través de una caja de preguntas en Instagram, los cibernautas decidieron preguntarle a cerca de su estadía en el Perú.

“Cuándo vienes a Perú, se te extraña”, consultó otro usuario. “Amo Perú, pero no sé cuándo regrese”, respondió el influencer. Asimismo, comentó que estar en EEG no dependía de él. “¿Aceptarías si te convocan para EEG los 10 años?”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores. ‘El Principito’ sorprendió a todos y etiquetó al productor Peter Fajardo.

Giuseppe Benigni expresa sus deseos de regresar a Esto es guerra. Foto: Instagram.

Opinó sobre Magaly Medina

Otro de sus seguidores le consultó sobre la ‘Urraca’ y el trato que tuvo con el ‘Principito’ en su estadía en el Perú. “Siempre ha sido así conmigo y aún no entiendo el porqué, pero tmbién entiendo que es parte de su trabajo y se respeta...”, fueron sus palabras.

Asimismo, mencionó que está recuperándose de todo lo que ha pasado en nuestro país. “La verdad... Primero quiero sanar mi corazón de tanto daño que me hicieron, quiero enfocarme en mí, primeramente, en mis emociones, en mi estado físico y estar bien, quiero disfrutar muchas cosas que no pude hacer y estar feliz. Después, todos los proyectos llegan solos. Ya tengo uno, pero no diré nada más hasta que ya sea un hecho”, dijo, sorprendiendo a sus seguidores.