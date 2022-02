‘Giselo’ bromea con el desempeño de Natalie Vértiz en Esto es guerra: “Corrías con flojera”

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se encuentra emocionado por el regreso de Esto es guerra a la pantalla de América TV desde este lunes 21 de febrero. Sin embargo, lo que más le angustia al conductor de América hoy es conocer quiénes serán los nuevos integrantes del programa, ya que en esta temporada celebrarán los 10 años del reality de competencia.

Ante los diferentes cuestionamientos, una reportera de Estás en todas abordó a diferentes personajes de América Televisión para que propongan a chicos realitys que han pasado por el set o mencionen a quiénes esperan ver de regreso en los juegos de Esto es guerra. Tras ello, ‘Giselo’ dijo que espera el retorno de Michelle Soifer.

No obstante, eso no fue todo, la periodista del programa conducido por ‘Choca’ Mandros le preguntó qué opina sobre el posible regreso de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, por lo que el bailarín recordó el desempeño de la modelo en el reality. “ Yo la quiero mucho a mi Natalie, es increíble, creo que ella marcó una etapa en Esto es guerra, pero en lo que es belleza nomás porque, perdóname, Natalie, pero no competías y corrías con una flojera” , bromeó.

Conductor sorprendido con regalo por el Día de San Valentín

En la edición de América hoy del 14 de febrero, los conductores recibieron regalos de sus parejas en pleno programa en vivo. Primero fue Janet Barboza, luego Ethel Pozo, Christian Domínguez, Brunella Horna y, por último, Edson Dávila. ‘Giselo’ se mostró muy emocionado al recibir un enorme ramo de 64 rosas azules enviadas por su novio por el Día de San Valentín, a quien le agradeció por el gesto.

‘Giselo’ reveló sus inicios en la televisión con Gisela Valcárcel

Durante su participación en el podcast llamado Por mi madre, el artista recordó sus diversos trabajos antes de llegar al programa de Gisela Valcárcel con ayuda del coreógrafo Arturo Chumbe. Además, señaló que a la popular ‘Señito’ la trata con mucho respeto porque es la persona que confió en él y aseguró que tiene una fuerte presencia como jefa. “Ella es la que dice si tú vas o tú no vas”, precisó.