Gisela Valcarcel aconseja en medio de ‘pelea’ entre Magaly Medina y Deyvis Orosco: “Camina o quédate solo”

Gisela Valcarcel fue mencionada durante la discusión entre Magaly Medina y Deyvis Orosco estos últimos días. Como se recuerda, el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ le prometió reiteradas veces enviarle fotos del nacimiento de su hijo al programa de Magaly Medina; sin embargo, no fue así y estas imágenes se transmitieron en el programa de Gisela Valcarcel, con quien ya tenía un contrato.

Este acontecimiento habría sido el motivo por el cual Cassandra Sánchez no quiso que la ‘Urraca’ conozca a su hijo, lo cual provocó la separación entre ambas. El último viernes 18 de febrero, Magaly se refirió a la ‘Señito’ mencionando que ella “quería tener la primicia, el nacimiento la entrevista” y que, por eso, ingresó Deyvis a su programa como jurado.

¿Qué dijo Gisela Valcarcel?

Gisela Valcarcel no se pronunció hasta hoy sábado 19 de febrero y dio a conocer lo que piensa a acerca de las personas que opinan de ella. A través de su cuenta en Instagram, la conductora envió una motivacional reflexión a sus seguidores.

“Algunos darían lo que sea por picarte, por ver cómo les responderás. Tú eres distinto, tu sonrisa alegra a muchos, eres libre, elige ser feliz hoy”, señaló. Además, precisó que su vida continúa a pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y que cada día agradece por lo que recibe.

“Si alguien te ha traicionado, si alguien no se ha portado como tú esperabas, si alguien te ha insultado, te ha difamado, a mí me pasa igual, eso no cambia el rumbo de mi vida (...) Hoy podemos decir gracias, porque hay algunas personas que nos tienen presentes, aunque no como quisiéramos, gracias porque tal persona no me quiere de la forma que yo lo quiero ”, indicó.

Finalmente, aconsejó caminar para relajarse y a ver cosas positivas en la vida. “Básico, camina o quédate solo(a). Es bueno estar solos y agradecer”.