Christian Domínguez pide que lo convoquen como coach para 10 años de EEG: “Tenemos la experiencia”

Christian Domínguez pasa por un gran momento en su vida, tanto en el plano sentimental como laboral. Tras haber celebrado los 11 meses de su hija con Pamela Franco y ser ratificado como conductor de América hoy, el líder de la Gran Orquesta Internacional habló sobre la posibilidad de sumarse a la nueva temporada por los 10 años de Esto es guerra.

Al ser abordado por las cámaras de Estás en todas, el cumbiambero confesó que le encantaría sumarse a este proyecto de América TV, más aún si es como coach (entrenador) junto a Rafael Cardozo, para poder orientar a los competidores.

“Tenemos la experiencia de haber conocido el formato”, comentó. “Sí me gustaría no solo por un tema de competencia, sino de saber cómo picar al otro, de decirle ‘te gané‘”, añadió Christian Domínguez.

Cabe precisar que Esto es guerra 10 años llegará a la pantalla chica este lunes 21 de enero a las 7.00 p. m. por la señal de América TV.

Christian Domínguez le regala departamento a Pamela Franco

Hace unos días, durante la transmisión del programa América hoy, Christian Domínguez contó que le obsequió un departamento a su novia, Pamela Franco.

El cantante señaló que este inmueble servirá para que él pueda compartir momentos familiares con Franco y sus hijos.

“Obviamente yo se lo he regalado para mi hija. Bueno, para mis dos hijas. Yo se lo regalé a ella y me permite estar viviendo ahí en estos momentos, así que si me dice ‘chau’, me busco mi departamento”, detalló.

¿Quiénes serán parte de los 10 años de Esto es guerra?

Hasta el momento, no se han confirmado quiénes serán los participantes de los 10 años de Esto es guerra, aunque en un adelanto de la temporada han aparecido Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, Gino Pesaressi, Jazmín Pinedo y Carol Reali ‘Cachaza’.