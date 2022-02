Austin Palao viaja a Ecuador para promocionar su música y se reencuentra con amigos

Austin Palao sigue escalando en la industria musical. Pese a que fue ampayado con Flavia Laos durante su estadía en Perú, el modelo de 27 años ha preferido dar un paso al costado de los escándalos y permanecer concentrado en su faceta como cantante.

Es por ello que Palao decidió viajar a Ecuador para promocionar sus temas musicales “Tú me encantas” y “No quiero perderte”. El primero de ellos alcanzó gran popularidad tras la participación del ex chico reality en El poder del amor, mientras que el segundo tema se estrenó a fines del 2021.

“Saqué ‘Tú me encantas’ y después viene la propuesta para irme a El poder del amor, programa que me dio la exposición que muchas veces se hace difícil tener, a una talla internacional, donde once países te puedan escuchar, disfrutar la música y que te lo hagan saber mediante comentarios”, expresó el intérprete para el medio ecuatoriano El Universo.

En sus redes sociales, el cantante muestra día tras día lo que hace durante su visita en el país vecino. El artista participa constantemente en entrevistas y no pierde la oportunidad de reencontrarse con sus excompañeros del reality turco, como lo hizo con Andreína Bravo.

Austin no descarta hacer colaboraciones con artistas ecuatorianos

El joven de 27 años se mostró entusiasmado de estrenar nuevos temas de la mano con los talentos de Ecuador, tal como lo es Andreína.

“Se habló de eso (hacer una colaboración con Andreína). Es cuestión de que encajen los tiempos, solo que ya tengo una agenda programada. Quisiera sacarlo ahora, pero en su momento se dará”, precisó Austin.

Lo que sí aseguró al cien por ciento es que en sus siguientes producciones los géneros serán más diversos. “Vamos a hacernos un poco más versátiles: pop urbano, sí, pero quiero entrar a una onda más reguetón, también hacer fusiones con cumbia o salsa”, contó emocionado el modelo.

Niega volver a participar en realities

Austin Palao sorprendió al descartar completamente retornar a un reality pese a la gran popularidad que alcanzó cuando fue parte de El poder del amor.

“No, ya no creo que volvería a participar en un reality (…). Si nos hubieran tenido encerrados en una casa, no hubiera aguantado”, sostuvo el cantante.