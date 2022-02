Tula Rodríguez sobre las mascotas de Deyvis y Cassandra: “Si yo me mudo, voy con mis perros”

Tula Rodríguez no dudó en demostrar su postura frente a Deyvis Orosco, quien se presentó en el set de En boca de todos para ponerle fin a los rumores que compartió el programa Magaly TV, la firme, que dejó entrever que las mascotas del artista estaban descuidadas.

En ese sentido, la conductora del magazine le dio su opinión: “Siendo honestos no es el común (de) las familias que tenemos mascotas -yo tengo 2 adoptados-; si yo me mudo, voy con mis perros, si remodelo, también estoy con mis perros. No es el común denominador que los perros vivan aparte. Eso es el ruido, tú tienes una economía diferente, tienes quizás la facilidad que tus perros tengan otras condiciones”.

El cantante Deyvis Orosco no se incomodó por la postura de Rodríguez y, al contrario, negó rotundamente lo dicho por la conductora Magaly Medina y aprovechó en contactarse con su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid, por videollamada y ponerle fin al asunto.

Deyvis Orosco envió mensaje final a su lío con Magaly Medina

Luego de todo el lío mediático que se armó con la difusión de las imágenes de las mascotas de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid en un supuesto estado de abandono, la pareja salió a manifestarse a través de las rede sociales.

Finalmente, el artista usó su Instagram para enviar un último mensaje en referencia al tema. En ese sentido, aseguró: “Pongo punto final a cualquier tipo de comentario que haya habido, cualquier posición al medio a la cual hayamos estado mi familia y yo, y de esta manera continuar con nuestra vida”. Por último, detalló que lo más importante para él es su familia y nada más.

Tula Rodríguez comentó la situación actual de Jesús Barco y Melissa Klug

La conductora Tula Rodríguez comentó el comunicado oficial que presentó Melissa Klug acerca de su relación con el futbolista Jesús Barco, debido a todos los rumores que se hicieron al respecto.

Es así que declaró: “Todas las parejas pasamos por momentos difíciles, lamentablemente, la prensa está pendiente de que si ellos dejaron de seguirse o borraron las fotos. Era muy fácil deducir que las cosas no estaban viento en popa. Ella ya salió a aclarar (el comunicado)”.