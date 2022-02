Susy Díaz hace denuncia por suplantación de identidad: “Utilizan mi imagen para sacar dinero”

Susy Díaz se encuentra atravesando una lamentable situación. La figura pública contó por medio de un enlace en vivo con La República que se encontraba en las instalaciones de la Dirincri, ubicada en la avenida. España, para interponer una demanda por suplantación de identidad .

La madre de Flor Polo contó a las cámaras que presuntos sujetos crearon un perfil falso de Facebook a su nombre para sacar provecho de sus fanáticos. Los estafadores habrían estado pidiendo dinero a los seguidores de Susy

Una de las víctimas se encontraba junto a Susy. La muchacha, una joven emprendedora, depositó la suma de 1.500 soles a los presuntos malhechores. La promesa que le hicieron fue que la figura de TV acudiría a la inauguración de su salón de belleza.

Susy Díaz se muestra mortificada

“ Me da cólera que haya gente inescrupulosa que esté utilizando mi imagen para sacar dinero a gente que se esfuerza por ganarlo . Por esa razón, quiero aclarar que no tengo manager. Mi teléfono celular está en mis redes. Pueden hacer videollamada y pueden verificar que soy yo”, dijo en un inicio la exvedette.

“Quiero paz, tranquilidad, no he podido dormir en toda la noche. No soy ninguna chibola, ya tengo mi edad”, agregó bastante consternada.

Asimismo, aprovechó para dejar en claro que ella no está utilizando sus redes sociales para atacar al mandatario Pedro Castillo. “Utilizan mi imagen para atacar a la política, a mi no me gusta rajar de nadie”, precisó Díaz.

Susy Díaz envía mensaje de alerta a sus fans

Finalmente, la madre de Flor Polo envío un contundente mensaje a sus fanáticos para que hagan caso omiso a este tipo de publicaciones en redes sociales y no sean estafados.