Patricio Suárez-Vértiz: “La fama es el resultado del trabajo”

Patricio Suárez-Vértiz volvió al Perú tras 17 años viviendo en Estados Unidos y anunció su regreso a los escenarios. El músico estará el 12 de marzo en Noventerísimo, encuentro de música electrónica y techno con la presencia de Lori Glori y el grupo pionero del merengue house G y S. En un alto de su agenda, Suárez-Vértiz nos habla del voceado reencuentro de Arena Hash, de su hermano Pedro y de lo que significó la popular banda que integró.

Has dicho que al regresar a Perú (tras 17 años) te diste cuenta de que Arena Hash es un clásico.

Así como el vino toma un tiempo en añejar, Arena Hash terminó su carrera en buen momento y hoy es un clásico, y eso me lo dicen mucho en Estados Unidos. Y ahora lo que estamos organizando ha sido realmente por el pedido de los padres y de los hijos. Queremos hacer algo de lo que fue Arena Hash o de lo que quedó. ¿Cuántas bandas tocan o hacen covers de Arena Hash, de Pedro, de Christian? Muchos. ¿Por qué yo no puedo hacerlo, si yo fui parte de Arena Hash?

Hablas de un probable reencuentro de Arena Hash. ¿En qué etapa va?

Todavía en conversaciones. Acuérdate de que son dos años de encierro y no se podía organizar nada. No había forma.

PUEDES VER: La banda peruana Volcano presenta su álbum La furia de los dioses en la Plazuela de las Artes

¿No crees que sería temerario, si se diera, un reencuentro de Arena Hash, ya que Pedro no cantará?

Mira, todo es arriesgado, pero no sale de nosotros, sino que son los mismos seguidores que quieren eso, y nosotros hemos estado pensándolo, dándole vueltas. Pero no creo que se llamaría Arena Hash, sería la experiencia de Arena Hash. Hoy en día, cuántas bandas han venido de Estados Unidos o Europa y a veces solo con un músico original, y la gente va a verlos. Habrá algunos que protesten con todo derecho, pero la mayoría no. Depende de cómo se empaquete el producto. Christian, Arturo y yo podemos tocar la música de Arena Hash porque somos Arena Hash.

Radicando fuera del país, ¿cómo tomaste, a la distancia, el diagnóstico sobre la enfermedad de tu hermano Pedro?

No fue fácil al principio. Es una noticia que te agarra de sorpresa y es increíble porque Dios te da una paz después, y lo asimilas y aceptas. Una vez que pasa el drama y todo, tienes que vivir con eso y punto. No es una cosa que uno esté saltando de un pie de alegría, pero la vida continúa. Mientras que yo vea a mi hermano contento, todo está bien y la familia igual. Pedro está bien.

Y se le nota cuando escribe, pese a que a veces algunos piden que le quiten el celular.

Es saludable que haya gente a la que le guste lo que escribe y otras a las que no.

PUEDES VER: Zen y Percy Céspedez triunfan en el Buenos Aires Music Video Festival

En su cumpleaños, las fans se apostaron frente a su casa y tú saliste en nombre de él.

Bueno, es que hay algo que te voy a decir. Nosotros, y hablo por los cuatro de Arena Hash, estamos siempre con los pies en tierra. Nunca vas a escuchar que nos negamos a dar una entrevista o autógrafo, porque los cuatro sabíamos que íbamos a hacer música, y por ende habría fama y la fama es el resultado de un trabajo. En el momento que te crees la fama, ahí se malogra todo. Nosotros teníamos a la mamá de Christian, Gladys Zender, una Miss Universo, al papá de Arturo (Arturo Pomar), a mi padre, un artista plástico, y ellos fueron los que nos formaron diciendo que la música era un trabajo y la fama era un resultado de eso, y nos pusieron siempre los pies en tierra, por eso debe ser que la gente nos quiere y tiene gestos muy bonitos.