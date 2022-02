Pamela Franco afirma que pasará los 3 años con Christian Domínguez: “¡Yo sí llego, con fe!”

Pamela Franco confía en que ella y Christian Domínguez seguirán juntos por un largo tiempo. En la última edición de América espectáculos, la integrante de Puro Sentimiento se mostró sumamente enamorada y dijo estar segura de que su historia de amor con el líder de la Gran Orquesta Internacional superará los 3 años, .

“Yo llego a los tres años. Después de los tres años no sé qué vaya a pasar, pero igual llego a los tres años… Yo sí llego, con fe”, comentó, entre risas.

De igual forma, Pamela Franco indicó que no le presta mucha atención a las burlas de quienes afirman que su romance con Christian Domínguez terminará pronto, ya que desde un principio supo que eso era algo que tendría que afrontar.

“La verdad es que yo lo tomo de una manera divertida. Desde que empecé, desde el día uno, ya sabía lo que venía y que me iban a atormentar con esto. Yo ya voy a cumplir tres años llevando esa mochila (…) Siempre me preguntan y lo he tratado de tomar de la forma más relajada y divertida”, mencionó Franco, ante las cámaras de América espectáculos.

Christian Domínguez regalo departamento a Pamela Franco

Hace unos días, Christian Domínguez confirmó que le regaló un departamento a Pamela Franco para poder disfrutar en aquel lugar sus días en familia.

“Obviamente, yo se lo he regalado para mi hija. Bueno, para mis dos hijas, y estoy por ello. Yo se lo regalé a ella y me permite estar viviendo ahí en estos momentos, así que, si me dice ‘chau’, me busco mi depa”, mencionó el cumbiambero.

Pamela advierte a Christian sobre mensajes con otra mujer

Pamela Franco reveló qué haría si encuentra mensajes cariñosos de Christian Domínguez con otra mujer, durante una secuencia del programa Mujeres al mando.

“Le compro su nicho”, señaló entre risas la vocalista de Puro Sentimiento.