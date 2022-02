Magaly Medina sobre los secretos que reveló Jessica Newton: “Yo jamás saldría a contar detalles”

Magaly Medina ha dado sus últimas declaraciones a un medio local en relación al descargo que brindó Jessica Newton en sus redes sociales este viernes 18 de febrero, en donde se refirió de manera directa a la conductora de televisión y contó algunos detalles de quien fuera su amiga íntima.

Es por ello que la periodista respondió fiel a su estilo: “Esto no es personal, ella lo hace por defender a Deyvis y a Casandra, no es contra ella. Espero que un día no se arrepienta de defenderlo a él. A mí ese señor (Deyvis) nunca me dijo que había firmado contrato con Gisela, que además está en libertad de hacerlo, pero no me prometas algo que no vas a cumplir”.

Asimismo, Magaly Medina añadió: “Él quería quedar bien con Dios y con el Diablo; siempre quiere dirigirte. Cuando Cassandrita estaba embarazada, decidió cuándo se iba a anunciar y por eso ella andaba tapando su pancita. Era su estrategia. Él es el famoso”.

Magaly Medina habló sobre la posibilidad de volver a ser madre, que le comentó a Jessica Newton

En el mensaje que envió la directora del Miss Perú, Jessica Newton, habló del consejo que le dio a Magaly Medina y Alfredo Zambrano cuando ellos pensaron en la posibilidad de volver a convertirse en padres, luego de que la llegada del hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco los inspirara.

En ese sentido, manifestó tajantemente: “He contado públicamente ese deseo que mi esposo y yo teníamos y que desistimos porque ya no tenemos el físico, las ganas y tiempo para dedicárselo a una criatura. En fin, es el estilo de ella. Dice hablar en privado, pero por otro lado te suelta las cosas”.

Magaly Medina ejemplificó que no haría eso tampoco con Rodrigo González

Como ya es conocido, la también youtuber Magaly Medina lleva varios años distanciada de Rodrigo González, con quien también tuvo una relación muy cercana, pero acabó por diferencias entre ambos personajes púbicos.

Es por ello que, al ser consultada sobre si diría algo del compañero de Gigi Mitre, señaló: “Yo jamás saldría a contar detalles por más que esté peleada con Rodrigo. Sus intimidades me las llevo a la tumba, porque tuvimos buenos años de amistad y cariño. Soy la mala de la TV, una maldita, pero, de ahí a dar golpes bajos, no”.