Magaly critica a Melissa Paredes y Anthony Aranda por supuestamente vivir con plata del ‘Gato’

Magaly Medina se muestra más directa que nunca con respecto a la relación de Melissa Paredes y Anthony Arando, luego de que ella se separara de su exesposo Rodrigo Cuba. Es por ello que señaló que la nueva pareja está satisfaciendo muchos gustos gracias a que el futbolista le reconoció un monto significativo para quedarse con el departamento que compraron cuando estaban casados.

La conductora de ATV manifestó al respecto: “Ella no quiere darse cuenta de lo evidente, que él la afanaba y afanaba a Paula. No quería perder ni soga ni cabra. A una le decía ‘cómo se te ocurre, es casada, una señora con hijos’, y a la hora de la hora se metió con ella. Nosotros te dejamos en paz, pero tienes que darte cuenta de cuál es tu realidad, no es la historia de amor perfecta”.

La presentadora Magaly Medina continuó diciendo esto debido a que la pareja no tendría un ‘trabajo estable’ que sustente la calidad de vida que se da: “Que sepamos, no tiene chamba. Están viviendo de la plata que le dio el ‘Gato’ cuando se separaron. Le dio como 30.000 o 40.000 dólares”.

Magaly Medina: Deyvis Orosco negó que dejó a sus perros en albergue

El cantante Deyvis Orosco no se quedó callado ante el reportaje emitido por el programa Magaly TV, la firme en donde mostraron imágenes de los perros en estado de preocupación. Esto lo hizo a través del programa En boca de todos al presentarse y aclarar: “Quiero pensar que ella no estaba al tanto de que la información que le dieron no era la correcta”.

Asimismo, continuó: “Es un centro especializado de mascotas y Henry (dueño) es parte de nuestra familia (…). No están en un albergue, están en su segunda casa”.

Samuel Suárez opinó sobre alejamiento de Magaly Medina y Jessica Newton

Samuel Suárez presentó sus historias de Instarándula para contar las noticias del día y aprovechó el momento para referirse a la discusión muy comentada entre la conductora de televisión Magaly Medina y la directora del Miss Perú, Jessica Newton.

Es por ello que el periodista decidió aconsejar a sus seguidores, basándose en algo que había dicho anteriormente y que ha sacado como conclusión de esta ‘pelea’: “Por eso no es bueno tener amigos en la farándula”.