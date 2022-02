Jessica Newton sobre Magaly Medina: “No es amigo quien utiliza lo que tiene para atacar”

Jessica Newton reapareció en sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores en torno a la polémica de Magaly Medina con Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, que inició luego que la conductora opinara sobre la segunda pedida de mano del cumbiambero a la empresaria durante un concierto.

“ Sé que hay muchos que esperaban que saliera a hablar y criticar , además de dar comentarios vengativos”, dijo la exreina de belleza en el video que compartió en sus stories.

La organizadora del Miss Perú señaló que no existen razones de contestarle a su amiga de la misma forma como ella lo hizo. “ No tengo un programa de farándula ni vivo del rating , y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga”, acotó la productora.

“Se habrá comportado mal, pero los sentimientos no cambian. Uno no te puede querer y porque te hacen algo convertirse en alguien que te ataca. Lo que tenga que decirle a Magaly es en privado”, resaltó Jessica Newton.

Jessica Newton y Magaly Medina aún siguen siendo amigas.

Jessica Newton condena ataques

La ex Miss Perú dejó una reflexión sobre esta polémica y aseguró que no se llama amistad cuando uno utiliza sus recursos para hacerle el mal al prójimo.

“ No es amigo quien utiliza lo que tiene para atacar ”, precisó. “Si esperan que salga a decir que es una mala persona o ha usado a los chicos, me quedo con los mejores momentos con ella”, agregó.

Cassandra Sánchez le pone fin a amistad con Magaly

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco desmienten a Magaly Medina en un comunicado que compartieron la madrugada del 18 de febrero. Así también, acusaron de querer hacerles daño por rating.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia”, se lee en el texto.

“Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, indicó la pareja.