Jessica Newton confirma que se distanció de Magaly: “No vivo del rating, no tengo por qué atacarla”

Jessica Newton rompió su silencio y confirmó que se encuentra distanciada de Magaly Medina. Tras varios días de haber guardado silencio, la organizadora del Miss Perú aclaró que no arremeterá contra la presentadora de Magaly TV, la firme, pese a que recientemente esta mencionó que algunas amistades se le acercan solo “para blindarse de comentarios o críticas”.

“ No tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga . Se habrá comportado mal, sí, pero los sentimientos no cambian. Lo que yo tenga que decirle a Magaly es en privado”, mencionó. “No tengo nada que ocultar, pero sí que callar porque soy su amiga... No es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar”, añadió.

Jessica Newton defiende a Deyvis y Cassandra

En su publicación, Jessica Newton también le pidió a Magaly Medina que deje de lanzar comentarios negativos en contra de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

“Me quedo con las risas, con los momentos de alegría”, expresó. “Todo lo que yo le tenga que decir a Magaly sobre los distintos temas, se los voy a decir en privado, pero sí le pediría que no le haga más daño a los chicos”, aseveró.

Jessica Newton no dejó que Magaly Medina conociera a su nieto. Foto: Magaly Medina/Instagram, GLR

¿Por qué se distanciaron Jessica Newton y Magaly Medina?

Asimismo, Newton aclaró que la crítica de Magaly Medina a la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez no fue la verdadera razón de su distanciamiento.

“No nos separamos por este incidente con Cassandra y Deyvis. Me dolió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly está tan expuesta a su trabajo que a veces no encuentra límite entre lo que está bien y lo que está mal, entre ser amigo y ser periodista. Si me alejé de Magaly fue por algo que sucedió entre ella y yo fuera de la pantalla, pero que aún así nos hemos seguido diciendo honestamente te quiero”, sentenció.