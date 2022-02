Jaime Bayly sobre la muerte de su hermana Doris: “La voy a extrañar condenadamente”

Jaime Bayly inició su reciente programa en MegaTV, emitido este 18 de febrero, hablando sobre la repentina muerte de su hermana, la reconocida poeta y escritora Dorys Bayly, ocurrida el último 16 de febrero luego de que fuera impactada por un vehículo de carga pesada en una carretera de Máncora (Talara, Piura).

El presentador de 57 años se mostró abatido y contó que, a pesar de su intención, un percance impidió que viaje de Miami a Lima para despedir a su hermana.

“Los duendes del azar conspiraron contra nosotros. Estoy aquí y ella estará en mi corazón y en mi memoria para siempre”, afirmó.

PUEDES VER: Cristian Zuárez regresó a Perú junto a su esposa con la intención de tener un hijo

Jaime Bayly revela que su hermana quiso convertirse en monja

El autor de No se lo digas a nadie contó pasajes poco conocidos sobre la vida de su hermana Doris Bayly, de quien resaltó su afición al mar, además de enumerar las cualidades que poseía.

“Ella era una persona sin egoísmo, sin afán de notoriedad y protagonismo, sin pensar nunca en ella en primer lugar. Doris siempre estuvo dispuesta a servir a los pobres, a los desposeídos, a hacer actos de caridad, benéficos, y sin hacer alarde”, indicó.

En esa línea, Jaime Bayly reveló que, por su espíritu altruista y de servicio, su hermana mayor había considerado convertirse en monja de clausura.

“Al terminar la universidad y siendo ya poeta se encerró en un convento en los Andes, donde no había agua caliente, donde no dormía en un colchón, y donde comía las cosas que cultivaba en un huerto. Solo Doris era capaz de esas cosas. Era un espíritu superior. No era de este mundo”, expresó.

Jaime Bayly sobre su hermana Doris Bayly: “La voy a extrañar condenadamente”

Tras elogiar que su hermana tuviese mayor coraje que él y calificarla de ser una “criatura extraordinaria”, Jaime Bayly se quebró al expresar cuánto extrañaría a su hermana Doris.