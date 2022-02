J Balvin tras ingreso de su madre a UCI por complicaciones de la COVID-19: “Empeoró la situación”

Los millones de fans de J Balvin se preocuparon luego de que el artista colombiano revelara que su madre, Alba Mery Balvin, se contagió de la COVID-19. En las últimas horas, la situación de la mujer empeoró, por lo que ha sido internada en la Unidad de Cuidados Intensivos al presentar complicaciones respiratorias.

“Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente está en Cuidados Intensivos y empeoró la situación, pero es parte de la vida de cualquier persona (...) Para que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo y la están pasando mal”, comentó ‘El niño de Medellín’ con la voz entrecortada en sus historias de Instagram.

La madre de J Balvin continúa internada luego de presentar una caída en su oxigenación. Foto: J Balvin/Instagram

J Balvin compartió un mensaje de reflexión ante el estado de salud de su madre

El cantante paisa publicó una fotografía en donde se ve a su padre, Álvaro Osorio, abrazando a su esposa en una camilla, y adjuntó un extenso mensaje de reflexión al costado, en el que pide al público no desear el mal a los demás.

“Esto sí es importante. Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir... el tiempo que es sagrado utilízalo para construir y tener tu mente en paz, porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás. No pierdan su tiempo con odio, que por aquí no es y tampoco es el camino. Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz” , expresó el intérprete de “Una nota”.

J Balvin estrena la canción “Niño soñador”, que trata sobre su salud mental

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, lanzó su nuevo tema “Niño soñador” el 16 de febrero. Se trata de una balada en la que el reggaetonero se sincera con sus fans y consigo mismo sobre la depresión que sufre a pesar de haber obtenido el éxito a nivel material. Asimismo, la portada retrata al cantante cuando era un niño disfrazado de superhéroe.

“Pero vivo en un avión / fingiendo tocar el cielo / también yo tengo una depresión / que no tiene solución / ni con todo lo que tengo. / Quiero pedir perdón especialmente al yo de antes / porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante. / Quiero pedirle perdón al niño soñador de antes / que no quería ser el centro de atención, solo quería ser cantante”, entona J Balvin.