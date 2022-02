Pudy Ballumbrosio demandará a Hablando huevadas por burlarse de su padre

Hablando huevadas vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Los creadores del show, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, se habrían burlado del reconocido músico Amador Ballumbrosio en una de sus transmisiones. Su hijo Pudy Ballumbrosio anuncia que demandará a los comediantes por faltarle el respeto a la memoria de su padre.

Según comentó en una entrevista, el artista tomará medidas legales contra los youtubers y no aceptará una disculpa a cambio, pues considera que hacen “escarnio de una persona que ya no está en el mundo”.

¿Cómo se burlaron de su padre?

“En su show dijeron que supuestamente les había llegado una carta de un censo realizado el 2009, en la que salía que mi papá era blanco, mientras se reían. En ese año, él ya había fallecido, imagínense, también hicieron mofa de su memoria ”, expresó el integrante de La Tarumba.

“Qué les hacemos para que se metan con un hombre que ya no está. (...) Mi familia está dedicada a difundir cultura, con perfil bajo desde hace años. No me hago la víctima, la gente me conoce bien. Esto no se va a quedar así, de ninguna manera. Les enviaremos cartas notariales. Haré respetar la memoria de mi padre , nosotros no deseamos disculpas, mucho menos su dinero, que sea un escarmiento y mejoren”, agregó Pudy Ballumbrosio.

Amador Ballumbrosio fue un reconocido músico que trabajó en el circo La Tarumba. Foto: GLR

Acusa a Ricardo Mendoza y Jorge Luna de normalizar agresiones

Cuestionó al público joven que sigue el show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Además, afirmó que los comediantes caen en la discriminación y el racismo.

“Cómo crece nuestra juventud en medio de esos mensajes retorcidos de dos tipos que se burlan del color, la sordera y discapacidad de sus semejantes. Estos cómicos entre comillas son gente que no tiene corazón, no les creo ni una disculpa. Encima llenan coliseos, donde se normaliza estas agresiones”, señaló.

Les recomendó que se preparen bien antes de dirigirse a su público. “Les aconsejo que se preparen, vayan a los teatros a nutrirse del trabajo de verdaderos actores, estudien, así se van a meter en mil líos”, sostuvo.