Cassandra revela por qué no quiso que Magaly Medina vea a su hijo: “Ese día lloré y me molesté mucho”

Cassandra Sánchez emitió un comunicado en nombre de ella y Deyvis Orosco en el que aclaró varios puntos sobre las declaraciones de Magaly Medina. La hija de Jessica Newton explicó el verdadero motivo por el cual le prohibieron a la conductora ver a su hijo recién nacido. Hasta ese entonces, ella había sido elegida para ser la madrina del bebé.

¿Por qué dejó en visto a Magaly Medina?

Según la versión de Cassandra Sánchez, todo empezó cuando hizo una videollamada en privado con Magaly Medina, ella aún se encontraba en la clínica, donde había dado a luz.

“Se dejó en visto a la señora Magaly en noviembre porque el día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga madrina de nuestro hijo, y durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó ”, expresó.

Magaly Medina expuso el video sin su consentimiento

La pareja de Deyvis Orosco contó que fue un momento importante para su familia, por ello no pensó que Magaly Medina expusiera las imágenes en su programa sin su consentimiento. Además, aclaró que la conductora sabía que el cantante de cumbia no podía aparecer en su programa porque estaba trabajando con Gisela Valcárcel.

Se sintió decepcionada y rompió en llanto. “A los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel. (...) Ese día lloré y me molesté muchísimo ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, sostuvo.