Cassandra Sánchez y Magaly Medina: este es el video que culminó con su amistad

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco compartieron un comunicado acusando a Magaly Medina de usar su imagen para generar rating en la televisión. En el texto compartido, precisó que la difusión de un video en su espacio de farándula los incomodó muchísimo y les afectó.

“ El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La lamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó”, expusieron en el anuncio que se publicó durante la madrugada del 18 de febrero.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia”, agregaron.

Cassandra Sánchez se molestó con Magaly

Según acotó Cassandra Sánchez, se molestó por el accionar de la amiga de su madre.

“Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, indicó.

Este es el video que le puso fin a su amistad

Como se recuerda, el 17 de noviembre Magaly Medina difundió estas imágenes del cumbiambero en el hospital donde nació su bebé, quien estaba acompañando a Cassandra Sánchez.

La conductora precisó que momentos antes habían conversado con la pareja y, en ese sentido, decidió evidenciarlos mostrando extractos de la comunicación.

“Te voy a mostrar unas fotos, porque Cassandra todavía no quiere que se muestre su carita en televisión, pero por ser tú te lo muestro”, se le escucha decir a cantante en la captura de pantalla.