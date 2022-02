Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco acusan a Magaly Medina de querer hacerles daño por rating

Rompieron su silencio. Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco publicaron un comunicado para revelar cuál fue el motivo por el que terminaron su amistad con Magaly Medina, quien los criticó en su programa de farándula. La hija de Jessica Newton también aprovechó el texto para negar el abandono hacia sus perros, tal como la conductora de televisión lo había afirmado.

”Basta de mentiras” se tituló el anuncio que ambos compartieron. Allí, desmintieron la versión de la comunicadora, expresaron su decepción por las intenciones de la figura de ATV al exponer su privacidad en televisión y la acusaron de querer causarles daños por cifras de sintonía.

“El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó”, se lee en las primeras líneas.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating , sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia”, añadió la empresaria.

Cassandra Sánchez agregó que sufrió mucho por lo que hizo la conductora de televisión. “Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, agregaron.

Cassandra Sánchez niega abandono a perros

Por otro lado, negaron el descuido a sus perros, quienes fueron internados de manera permanente en un albergue ubicado en Pachacamac.

“Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos visto en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran temporalmente fuera de casa es porque la estamos remodelando”, aclararon en el comunicado.

Lamentan que intente hacerles daño

Finalmente, la pareja lamentó las expresiones de Magaly Medina en su programa de farándula.

“Lamentamos mucho el hecho de que una persona busque formas innecesarias de causar daño. Soy una fiel creyente que nunca pierde aquel que da amor, pierde siempre el que no sabe recibirlo”, sentenciaron.