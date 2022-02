Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por vender finca donde se casaron

Brad Pitt y Angelina Jolie agregaron una nueva arista a su agrio proceso de divorcio. Esto, luego de que TMZ afirmara que el protagonista de Once upon a time in Hollywood (2019) demandó a su exesposa, a la que acusa de vender de forma ilegal el Château Miraval, una propiedad que ambos adquirieron en Correns (Francia) y que fue el escenario de su boda en 2014.

Según trascendió, ambas estrellas de Hollywood habían pactado no vender la finca que adquirieron juntos en 2008. Brad Pitt habría logrado que el viñedo dentro de la propiedad llegue a ser uno de los más importantes productores de vino rosado del mundo.

¿Qué dice la demanda de Brad Pitt contra Angelina Jolie?

En su demanda, el actor alegó que Angelina Jolie vendió la parte que le corresponde al empresario ruso Yuri Shefler sin notificarle previamente y, por lo tanto, sin contar con su consentimiento para que se realice dicha transacción comercial.

“Ella vendió su participación con el conocimiento y la intención de que Shefler y sus afiliados buscarían controlar el negocio al que se había dedicado Pitt y socavar su inversión en Miraval” , indicó una fuente citada por Page Six.

La venta del Château Miraval se habría concretado en octubre del 2021. Brad Pitt quedó sorprendido al enterarse de que una parte de su multimillonario negocio había sido adquirido por Tenute del Mondo, una subsidiaria de Stoli Group, de Yuri Shefler.

Brad Pitt y Angelina Jolie compraron la propiedad en 2008. Foto: Brad Pitt/ Angelina Jolie/Instagram

¿Angelina Jolie busca dañar deliberadamente a Brad Pitt?

La estrella de Guerra mundial Z (2013) puntualiza en su demanda que Angelina Jolie dejó de invertir en el viñedo en 2013, siendo Brad Pitt quien asumió el 70% del financiamiento en el negocio.