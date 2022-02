Amaranta sobre comparaciones con Flor Pucarina: “No creo haber llegado a ese nivel”

Karina Benites Franco dejó su nombre para convertirse en Amaranta. No le molesta que la llamen por el nombre del grupo que se fundó hace seis años y que, este domingo 20 de febrero, celebrará su aniversario en el Arena Perú, junto a reconocidos artistas como Condemayta de Acomayo, Jean Pierre Magnet, Mauricio Mesones, Urbande y orquestas de tunantada.

Benites Franco nació en el hospital Rebagliati, tiene raíces ayacuchanas, pero canta música wanka. Dejó las comunicaciones y el Derecho para entregarse por completo a la música, que le ha valido un reconocimiento en el Congreso de la República (2020) y que le ha permitido representar a Perú en la FIL Guadalajara 2021, la feria más importante de Hispanoamérica.

La intérprete de “Malo tu corazón” y “Mi gran ilusión” asegura que no piensa abandonar este proyecto porque también le pertenece y con el cual pretende llevar la música andina a todo el mundo.

¿Qué significa Amaranta en tu vida?

Amaranta es un cambio total en mi vida, significa dar el paso que siempre he anhelado desde muy pequeña. Amaranta significa flor imperecedera, que nunca se marchita. Y eso queremos que sea la música andina en el Perú y en el mundo: que nunca se marchite y que siempre esté vigente.

¿En algún momento pensaste que ibas a cantar tunantada?

En realidad, no. Siempre estuve inclinada a la música ayacuchana por mis raíces. Por el trabajo que iba realizando como comunicadora y por mi familia, he conocido los huaynos huancas. Siempre escuchaba a Flor Pucarina y a Picaflor de los Andes. Sin embargo, la tunantada ha sido muy reciente, hace 10 años aproximadamente que conozco este ritmo maravilloso.

¿Qué quieres lograr con Amaranta?

Queremos que la música andina no tenga fronteras, que sea interpretada por españoles o japoneses. ¿Por qué no puede ser reconocida como son los mariachis de México? Buscamos que la música del ande peruano sea vista de esa manera, que una tunantada sea aplaudida en otros escenarios del mundo.

¿Qué sientes que digan que eres la heredera musical de Flor Pucarina?

Es una tremenda responsabilidad. No creo haber llegado a ese nivel. Es una valla muy alta el nombre de Flor Pucarina. Estamos por un camino diferente, porque la maestra siempre ha sido un baluarte de la música tradicional. Nosotros, en cambio, estamos fusionando la música, tratando en todo lo posible que la melodía y los sentimientos del ande peruano no varíen. Valoro que se me pueda relacionar con un monumento de artista como ella. Estamos todavía en camino.

¿No te la crees aún?

No, no me creo tan grande.

Así como hay gente que halaga tu crecimiento, hay otros que dicen que lo que haces no es tunantada.

Dicen mucho. Tal vez no lo sea, en realidad. Nosotros hacemos un ritmo tunantero. La tunantada es el baile, la danza que se ejecuta con el arpa, el violín, los clarinetes, los saxofones. Para ello hay que usar los atuendos respectivos. Amaranta no es una agrupación eminentemente tunantera . No somos tunanteros porque nosotros también hacemos otros ritmos del Perú como música ancashina, caporales, etc.

También hay quienes te exigen que te vistas como jaujina para cantar tunantada. ¿Sientes que por ser mujer te exigen un poco más?

Eso no es correcto. No está dentro del respeto que se debería de tener a la mujer. Hay agrupaciones de varones que hacen ritmos tunanteros, pero a ellos no les exigen que se vistan de chuto o de arriero. Pero a la cantante femenina le dicen: ‘te tienes que vestir como jaujina para cantar tunantada’ . Debemos ser tratados iguales, tanto varones como mujeres.

¿Qué buscas con tu look actual?

Me siento cómoda con cómo luzco (dice mientras muestra su traje chumbivilcano). Con la diseñadora que trabajo, busco confeccionar vestimentas basadas en el ande. Y claro, estilizar los trajes típicos del ande a los momentos actuales. De esa manera, atraemos un poco más la atención de la juventud.

¿Y si te piden que te vistas como jaujina para disminuir las críticas, aceptarías?

No hay forma. Uno tiene que mantener una posición y se tiene que hacer respetar. El arte es libertad, es alegría. Si haces arte no siendo feliz con lo que llevas, entonces se pierde la esencia.