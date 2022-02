Tula Rodríguez sobre crisis entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Es una situación infantil”

Tula Rodríguez no se quedó callada al conocer el comunicado de Melissa Klug, donde aclara los rumores de su supuesta separación con Jesús Barco. La empresaria contó que, actualmente, vive una crisis amorosa con el futbolista y están tratando de salir adelante; ante esta situación, la conductora de En boca de todos calificó el comportamiento de ambos como infantil.

“Todas las parejas pasamos por momentos difíciles, lamentablemente, la prensa está pendiente que si ellos dejaron de seguirse o borraron las fotos. Era muy fácil deducir que las cosas no estaban viento en popa. Ella ya salió a aclarar (el comunicado)”, comentó la también actriz. “Es algo infantil, es una situación infantil” , añadió.

Asimismo, la conductora de televisión espera que ‘La blanca de Chucuito’ reflexione sobre su relación sentimental con el deportista, ya que tienen planes de matrimonio. “Ojalá que se arreglen, que lleguen a buen puerto, y, si lo mejor es estar separados por un tema de salud, también está perfecto. El mundo no se acaba cuando una se queda sola o solo. Hay que continuar”, mencionó.

Actriz revela que le encanta la pareja conformada por Flavia y Austin

Luego de los fuertes rumores sobre una posible relación amorosa entre Flavia Laos y Austin Palao, Tula Rodríguez reveló que le encanta ver juntos a los ex chicos reality, a pesar de que la modelo recibió supuestas indirectas de parte de Luciana Fuster. “A veces uno puede escribir cosas en sus redes y no necesariamente son dirigidas a una persona en específico”, opinó. “Ninguno es oficial. Están disfrutando de su momento, pero a mí me encantan Flavia y Austin”, agregó.

Tula Rodríguez lanza lista de posibles padrinos para el hijo de Deyvis y Cassandra

Durante la edición de En boca de todos de este 17 de febrero, la presentadora de televisión comentó sobre quién podría ocupar la plaza de madrina del primogénito de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, luego de que Magaly Medina desistiera de dicho cargo, pues considera que no cumple con los requisitos. Por eso, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón se adelantaron y lanzaron nombres de personajes públicos para que sea la madrina del Milan, como Maricarmen Marín y Janick Maceta.