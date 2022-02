Rebeca Escribens trolea a Sheyla Rojas tras visitar a la Virgen de Guadalupe

Sheyla Rojas se mostró muy emocionada al contar que visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe; sin embargo, Rebeca Escribens no pudo evitar referirse sobre el tema en su bloque de América Espectáculos.

Fiel a su estilo, la conductora bromeo con esta experiencia de la modelo y hasta le recomendó que vaya de rodillas para que pueda quedar absuelta de sus pecados.

“Oye, Sheyla me preocupa. ¿Qué hace yendo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe a rezar? Déjala tranquila que bastante chamba tiene con muchos pecadores, incluyéndote a ti”, comentó al inicio.

“Aunque, sí sería bueno que vaya. Tendría que ir de rodillas caminando desde Perú hasta allá para que la perdone”, agregó.

Sheyla Rojas feliz por visitar a la Virgen de Guadalupe

A través de sus redes sociales, Sheyla Rojas se mostró muy emocionada por visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe. La modelo publicó un video donde muestra su recorrido y se observa el preciso momento en el que el padre bendice un par de velas blancas y rosario que Rojas lleva en sus manos.

Estas publicaciones llegan en medio de los rumores del posible distanciamiento de su pareja, Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’.

Rodrigo González a Sheyla Rojas: “No creo que te conceda ningún milagro”

Sheyla Rojas visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Por ello, Rodrigo González no se quedó callado y le aconsejó: “Sheyla, pídeselo de verdad, con ganas, y no para hacer contenido, porque si la ‘Morenita’ ve que estás yendo para hacer contenido y para hacerte la sufrida, no creo que te conceda ningún milagro”