Ramón Stagnaro, reconocido guitarrista peruano, fallece a los 67 años en Los Ángeles

El destacado guitarrista peruano Ramón Stagnaro falleció a los 67 años de edad el miércoles 16 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Así lo confirmó su esposa, Angélica Stagnaro, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Facebook. En el post se aprecia una foto del músico junto con las fechas exactas de su nacimiento y muerte.

Durante su carrera, el artista llegó a compartir escenarios con grandes estrellas del mundo de la música, entre ellas Celine Dion, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Barbra Streisand, Diana Ross, Gino Vannelli, Enrique Iglesias y Alejandro Sanz.

Ramón Stagnaro fallece a los 67 años. Foto: Angélica Stagnaro/ Facebook

Cantantes lamentan la muerte de Ramón Stagnaro

Tras enterarse de la partida del prestigioso guitarrista, importantes cantantes peruanos se pronunciaron en redes sociales para darle el último adiós.

Tania Libertad escribió en Twitter: “Sumamente triste por la partida de Ramón Stagnaro, extraordinario músico peruano, irremplazable para muchos de los que tuvimos la suerte de contar con su talento en grabaciones y en presentaciones. Te vamos a extrañar. Buen viaje, querido amigo”.

Por otra parte, el cantautor Gian Marco compartió un poema, cuya segunda estrofa decía: “Ramon será inolvidable, nadie podrá reemplazarlo, hoy vino Dios a buscarlo, convirtiendo en melodía cada arpegio en poesía y en su guitarra abrazarlo”.

Asimismo, Cecilia Bracamonte y Bartola, dos grandes representantes del criollismo, se mostraron muy apenadas por la muerte de Stagnaro. “¡Dios mío! No lo puedo creer (...) ¡Enorme pérdida la de este gran amigo y un músico inalcanzable!”, expresó la primera; “Qué genio musical perdemos. Me quedo con el recuerdo de tu enorme talento, pero más aún con tu don de ser humano. Gracias, Ramón, porque nunca me sentí mejor acompañada como cuando grabamos ‘Ansias’ con Los Hijos del Sol. Dios te reciba en su gloria”, manifestó su colega.

Cecilia Bracamonte apenada por muerte de Ramón Stgnaro. Foto: Facebook

Otros artistas que dejaron sentidos mensajes por el fallecimiento de Stagnaro fueron Julio Andrade, Nicole Pillman, Charlie Parra del Riego, Marco Romero, entre otros.

Christian Meier recuerda anécdota con Ramón Stagnaro

Con gran nostalgia, Christian Meier recordó la vez en que tuvo la oportunidad de trabajar al lado del prestigioso Ramón Stagnaro.

“Hace seis años, Gian Marco tuvo la maravillosa idea de invitarlo a participar en nuevas versiones de mis canciones. Me quedan de recuerdo su buen humor y su gran disposición en las jornadas de grabación”, relató.