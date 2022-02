Paula Manzanal y Anthony Aranda: revelan que existe nuevo chat a 5 días antes del ampay con Melissa

Paula Manzanal, Melissa Paredes y Anthony Aranda continúan en medio de la polémica. El último 16 de febrero, Magaly Medina sorprendió al dar a conocer que posee un nuevo chat entre el bailarín y la modelo, el cual se registró con fecha del 14 de octubre del 2021, apenas cinco días antes de que saliera a la luz el ampay de la exconductora de América hoy.

“Bueno, pero hemos visto que los audios fueron el 21 de septiembre, el ampay fue el 19 (de octubre), y la última conversación que el ‘Activador’ tiene con Paula Manzanal es del 14 de octubre , conversación que no hemos puesto al aire, pero sí hay una conversación del 14 de octubre”, detalló.

“Lo que pasa es que ella es la única que no se ha dado cuenta... Bailarín jugaba a dos cachetes y la única que no se quiere dar cuenta es ella”, añadió la presentadora de Magaly TV, la firme.

Si bien no publicó el contenido del chat entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, con sus declaraciones Magaly Medina dejó entrever que este le causaría un gran impacto a Melissa Paredes.

Melissa Paredes ignora chats de Paula y Anthony

Al ser abordada por la prensa, Melissa Paredes se mostró despreocupada por los mensajes que se enviaron Paula Manzanal y Anthony Aranda antes de su ampay.

“¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es. De hecho, el ampay fue en octubre y eso fue en setiembre”, aseveró.

Melissa Paredes reveló que los audios y mensajes de Paula Manzanal con Anthony Aranda fueron antes de su ampay con bailarín. Foto: composición Anthony Aranda, Paula Manzanal/Instagram.

¿Qué decían los chats de Anthony Aranda y Paula Manzanal?

En los chats difundidos por Magaly Medina, Anthony Aranda se mostraba muy cariñoso con Paula Manzanal e incluso le reclamaba a la modelo por su falta de atención.

“Siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento interesada, la verdad. No siento que te intereso o me extrañas. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento”, le decía el bailarín.