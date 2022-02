Pancho Rodríguez dedicó mensaje por San Valentín: “No me olvido quién me dio la mano”

Pancho Rodríguez continúa viviendo una pesadilla de la que no puede despertar. El modelo asistió a la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia, fue intervenido por la policía y se le inició un proceso disciplinario que no se ha solucionado hasta el momento, razón por la cual fue impedido de ingresar al Perú.

El chileno sigue luchando para entrar al Perú. Foto: Panchito Rodríguez/Instagram

El día del amor y la amistad, 14 de febrero, el exchico reality se puso reflexivo y compartió un mensaje que decía: “Yo no me olvido de quién me dio la mano cuando se me caía el mundo”. Por otro lado, señaló: “Mi núcleo de trabajo está allá, tengo todo allá, tengo siete años de mi vida, no les pido que me hagan un favor, sino que revisen mi apelación y vean mi sustento legal”.

Yahaira Plasencia se refirió a la situación legal de Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia fue consultada por la situación que está atravesando Pancho Rodríguez al no poder ingresar a nuestro país por un problema legal que no estaba resuelto.

En ese sentido, la cantante aseguró: “Siempre tenemos comunicación. Igual, obviamente, él está afectado por lo que está pasando, pero yo espero de todo corazón que se pueda solucionar y que pueda venir aquí, porque aquí trabaja y todo eso. Así que le deseamos todo lo mejor y que pronto pueda venir”.

Magaly Medina comentó la supuesta relación de Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia

La conductora de Magaly TV, la firme criticó la relación de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez debido a que, a pesar de estar mucho tiempo saliendo, no oficializan su romance.

Es por ello que la presentadora manifestó: “Eso que descarta romance con Pancho Rodríguez lo ha dicho recién porque al principio dio a entender que tenía algo con él, pero ella generalmente no ‘oficializa’ a sus salientes. Lo hemos visto con ‘Coto’, pero nunca lo dijo hasta que él lo contó. No habló de Jerson hasta que él lo habló, ella es así”.