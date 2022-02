Pamela Franco sobre el departamento que le regaló Christian Domínguez: “Con un poco de amor”

Pamela Franco está viviendo una de las etapas más tranquilas de su vida en el ámbito amoroso, profesional y personal. Así lo demostró su pareja Christian Domínguez, quien anunció que le acababa de regalar un departamento de estreno.

La pareja está a punto de cumplir 3 años de pareja. Foto: Christian Domínguez/Instagram

Es así que visitó el set de En boca de todos para contar todos los detalles acerca de su nueva casa, que está ubicada en el distrito de Surquillo. Al ser consultada por Ricardo Rondón sobre si el departamento ya está cancelado o aún falta completar por partes, la cantante respondió: “Está recontra pagado. ¿Cómo voy a aceptar algo que no está pagado? Eso no es regalo, ¿sí o no?”.

Rondón no fue el único en comentar su llamativo presente, sino que la locutora radial Marianita también quiso saber “cómo hizo” Pamela Franco para hacer feliz al empresario y ella reveló su ‘secreto’, en son de broma: “Un poco de amor, cocinar rico, bañarlo y, de vez en cuando, dar su tas, tas”.

Pamela Franco no descarta contraer matrimonio con Christian Domínguez

La líder de Puro sentimiento, Pamela Franco, comentó en el programa En boca de todos que uno de los planes de ella con su pareja Christian Domínguez es contraer nupcias, pero nada de eso puede concretarse hasta que se concrete el divorcio del artista.

Es por ello que aprovechó el espacio para hacer un llamado a la justicia peruana: “Mira, sabes que todos me molestan por este anillito que me regaló Christian cuando teníamos recién un mes. Miren, no tengo anillo de compromiso, para que ya dejen de hablar; quiero un anillo de compromiso, pero tiene que llegar después de que salga su divorcio, así que hago pedido al Poder Judicial”.

Rebeca Escribens felicitó a Christian Domínguez por comprar ‘depa’ a Pamela Franco

La conductora de América espectáculos, Rebeca Escribens, aprovechó su espacio televisivo para felicitar a nivel nacional el gesto desprendido del empresario Christian Domínguez con su novia Pamela Franco.

En ese sentido, señaló: “Qué buena actitud de Christian Domínguez; él es un caballero, la tiene clara. Yo creo que está lavando su conciencia de tantas metidas de pata”.