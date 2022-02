Pamela Franco no descarta contraer matrimonio con Christian: “Llegará después de su divorcio”

Pamela Franco reveló detalles del anillo que le regaló Christian Domínguez, pero aclaró que no se trata de una propuesta de matrimonio, aunque no descarta casarse con el padre de su hija. La cumbiambera, quien estuvo de invitada en Mujeres al mando este jueves 17 de febrero, sorprendió a las conductoras del programa cuando aprovechó el espacio para hacerle un pedido al Poder Judicial.

“Mira, sabes que todos me molestan por este anillito que me regaló Christian, cuando teníamos recién un mes, miren no tengo anillo de compromiso, para que ya dejen de hablar, quiero un anillo de compromiso, pero tiene que llegar después de que salga su divorcio, así que hago pedido al Poder Judicial” , mencionó.

Asimismo, la cantante contó que sí desea comprometerse con su pareja para dar un sello significativo a su familia. “Sí me quiero casar de todas maneras, porque yo creo que es un tema que más por mí y por él, es un tema de que hemos formado nuestra familia y es algo bonito y queremos darle una unión, más que todo para sellar, porque la unión familiar la tenemos día a día”, precisó.

Cantante recibió de regalo un departamento de parte del actor

El pasado 15 de febrero, Christian Domínguez asombró a sus compañeros de América hoy cuando reveló haber regalado un departamento a Pamela Franco. El líder de Gran Orquesta Internacional detalló que este fue uno de los obsequios más costosos que ha adquirido para la madre de su última hija; además, explicó que el inmueble está a nombre de ella, porque luego será heredado por María Cataleya. “Me permite vivir con ella, porque se lo regalé”.

Pamela Franco no cree que tatuaje de Christian Domínguez sea una prueba de amor

El tema de las pruebas de amor fue abordado en América hoy, donde estuvo presente Pamela Franco e hizo un comentario sobre el tatuaje de su rostro en el brazo de Christian Domínguez, ya que para ella no significa estabilidad en su relación sentimental. “No lo considero como una prueba de amor porque es una decisión de él. Hay un montón de mitos”, indicó.