No es humor, es violencia: misoginia y otras discriminaciones de youtubers peruanos

El último 14 de febrero se viralizó en redes sociales un video donde los comediantes Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, en su formato streaming de improvisación, Complétala, se burlaron de una niña que había sido víctima de violencia sexual en el transporte público. A partir de este suceso, autoridades gubernamentales manifestaron su indignación contra los youtubers por hacer pasar como comedia una problemática social y estructural como la violencia de género.

En simultáneo, usuarias y usuarios de las redes sociales abrieron un debate sobre esta temática que está lejos de ser como se presenta. ¿Qué es humor y qué es violencia? ¿Por qué es un problema ‘bromear’ con discursos discriminatorios? ¿Es denunciable? Te lo contamos en el siguiente informe.

¿Por qué no es humor y sí violencia?

Fabiola Coloma, comediante e improvisadora conocida como Faba, menciona que el humor tiene que hacer reír al público y, a la vez, transformarlo. “Lo que ellos ven cómo anécdota desde afuera, y se ríen sobre ello, no se aleja de lo que es el bullying. Tengo gente en mi TikTok que me comentó ‘yo sí me reí' y esto pasa porque lo tenemos tan normalizado”, sostiene.

La comediante explica que lo que hacen estos youtubers tampoco es humor negro, ya que este, omitiendo la propia carga racista del término, debe partir de la llamada ‘comedia del bufón’, en donde se hace un humor inteligente y la critica va dirigida a las personas de poder y no a quienes ocupan posiciones vulnerables porque éticamente debe buscarse un mundo más igualitario.

“El bufón ve que algo está mal y hace comedia sobre eso. Cuando nosotros nos burlamos del que esta abajo, del que tiene menos privilegios, no estamos haciendo ‘comedia negra’. Estamos haciendo comedia rápida, barata, donde me burlo del que es oprimido, del que no tiene las herramientas para defenderse, ya sea con su voz, confianza o dinero”, argumenta.

Para Suiry Sobrino, comunicadora especializada en género, la comedia en el Perú no ha cambiado mucho desde los años 90, puesto que se ha utilizado problemáticas sociales importantes, como la violencia homofóbica, la misoginia, entre otros, y se han afianzado como espacios de burla.

“Como comunicadores, tenemos que entender a la comunicación como una herramienta política. Sobre todo porque tenemos acceso a influir en ciertas personas y por ello debemos posicionar los mensajes correctos. No podemos reforzar los roles de género o violencias. Por consiguiente, tenemos que estar prestos a si alguna población históricamente discriminada nos dice ‘ojo aquí estas vulnerando (con tu chiste)’”, señala la especialista.

Las veces que se hizo pasar la violencia como humor

Como se mencionó, no es la primera vez que Complétala realiza este tipo de burlas. En una ocasión anterior, también hicieron ‘bromas’ de cómo los hombres se masturbaban en el transporte público, otra forma de acoso. Asimismo, se burlaron de las personas con discapacidad y trivializaron el consentimiento que ellas podían dar, por lo que los comediantes cayeron en el capacitismo, una forma de discriminación y el prejuicio social contra este colectivo, que incluye estereotipos dañinos, conceptos erróneos, barreras físicas y opresión a mayor escala.

En la misma línea, el formato de Hablando huevadas, del cual Ricardo Mendoza también es parte, emitió más expresiones misóginas cuando se burlaron de la actriz y modelo Melissa Paredes, a través de su hija.

Por otro lado, Suiry Sobrino indicó que Moloko Podcast ha recurrido a este humor cuando se burlaron del sexismo que sufrieron las candidatas en época electoral, en lugar de hacer una crítica a estos comentarios, normalizando así el acoso político, que, según el Jurado Nacional de Elecciones, afecta principalmente a las mujeres por el hecho de serlo, a través de actos que buscan menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos.

Moloko Podcast

Las cifras

Varios espacios gubernamentales, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), el Ministerio de Transportes y la Defensoría del Pueblo, han rechazado los discursos de Complétala e informado sobre la problemática.

Un 65% de niñas, adolescentes y mujeres adultas sufrió tocamientos indebidos, según informó el Ministerio de Transportes en el 2021. Asimismo, el MIMP reportó que más de 15.000 casos de violencia sexual hacia menores de 17 años se registraron el año anterior. “Las niñas y adolescentes son las más afectadas por su edad. Frente a ello, quien es testigo tiene el deber de actuar, acompañar y proteger a esta población vulnerable”, señalo el MIMP en un comunicado de Twitter.

Por otro lado, de acuerdo a datos de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), desde enero a diciembre del 2021, se reportaron 605 casos de violencia hacia personas con discapacidad. Por ello, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) instó a los comunicadores a emitir mensajes con valor que sumen al respeto de esta comunidad.

PUEDES VER: Ricardo Mendoza y Norka Gaspar eliminan video en el que se burlaban de agresión sexual a menor

Medidas legales que podrían enfrentar los youtubers

Ricardo Puelles, docente de Derecho Penal y presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, resalta que estas burlas no podrían ampararse en la libertad de expresión porque existe también la protección de otros derechos que se pueden ver afectados. Dentro del “Catálogo de delitos contra el honor” se encuentran los limites de la libertad de expresión, como la difamación y la apología al delito.

El programa Hablando Huevadas también es conocido por usar este formato de improvisación. Foto: Composición LR

“En el caso especifico de los conductores de Complétala, lo que se debe hacer en primer lugar es reportar a las plataformas correspondientes, en este caso YouTube, para que la plataforma vea lo que se ha publicado y se sancione. Este es un primer paso que se ha realizado, puesto que los comediantes han puesto el video donde se burlaban de la niña que sufrió violencia y el de consentimiento de una persona con discapacidad en modo privado”, comenta el abogado.

Desde el punto vista penal, lo que se puede hacer una investigación desde la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público para que se revise todo el contenido del canal y emitir una sanción de hasta cuatro años de pena privativa de la libertad.

“Por ejemplo, si hay 40 videos en el canal, se revisa y se puede observar que en algunos hay una clara línea o pauta de que a través de las bromas se exalta ciertos tiempos de conducta, como por ejemplo abuso sexual infantil. Pero debe ser todo el contenido, porque observando un único video no se tiene un alcance penal, solamente social”, añade el especialista.

En esa misma línea, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señala que se podría usar el artículo 316 del Código Penal y el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, donde se insta a los Estados a proteger a los niños de todo forma de prejuicio y abuso.

Las disculpas de Complétala

En horas de la mañana de este 16 de febrero, los conductores de Complétalo subieron unas disculpas, que, para varios usuarios y especialistas, no sonaron sinceras. “No son unas disculpas, es una reacción reactiva para minimizar la crisis que ahora están teniendo, porque no hay un acto de conciencia o un compromiso de reflexión”, manifiesta Suiry Sobrino.

Por otro lado, Puelles menciona que lo que se debió hacer primero es revisar y analizar el contenido, y de ser el caso, editar o eliminar todo aquel video que esté generando burlas de un determinado grupo o en el que enaltezcan ciertas practicas delictivas.

“Esas disculpas deberían venir con el análisis de lo que han estado generando para saber si en realidad están haciendo unas disculpas con la finalidad de analizar lo que están haciendo o si simplemente se disculpan porque han recibido un cargamontón”, indica.

Finalmente, la comediante Faba recalca que ellos debieron revisar el contenido de su video antes y después de grabarlo: “Si bien la improvisación no tiene un libreto, sí se tiene una estructura. Además, se debió hacer una revisión luego de terminar de grabarse para ver si hay algo que quitar”.

¿Cómo denunciar estos casos?

La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria realizó un video informativo que te explica paso a paso cómo denunciar a un medio de comunicación que está difundiendo mensajes machistas, misóginos o discriminatorios. Además, ofreció el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el formulario de quejas y el código de Ética.

Por otro lado, el Observatorio de Medios ofreció un correo de recepción de alertas (alertas.observatoriodemedios@gmail.com) e instó a los ciudadanos a reportar estos casos.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

Por otro lado, si conoces o presencias a alguien que ha sido afectado o involucrado en hechos de discriminación por incapacidad puedes llamar a los siguientes canales del Conadis: