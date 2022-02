Nickol Sinchi y Jorge Chapa: ¿cómo fue la historia de amor que nació en Corazón Serrano?

Nickol Sinchi y Jorge Chapa, exvocalista de Corazón Serrano, mantienen una relación sentimental, fruto de la cual tuvieron un hijo, a quien le pusieron por nombre Nicolás. El pequeño llegó al mundo el 21 de septiembre de 2019; sin embargo, hasta aquel momento se desconocía quién era el padre y pareja de la cantante. Por ello, aquí te contamos todo sobre la historia de amor.

Historia de amor de Nickol Sinchi y Jorge Chapa

Jorge Chapa habría conocido a Nickol Sinchi en el 2014, cuando la joven ingresó a formar parte de la agrupación de cumbia Corazón Serrano.

En mayo del 2019, la intérprete anunció que se encontraba embarazada, pero decidió no exponer la identidad del padre .

Más tarde, en agosto del 2020, ella se animó a compartir la primera fotografía al lado de su pareja, con lo que confirmó el romance entre ambos.

Nickol Sinchi y Jorge Chapa no ocultan su amor. Foto: Nickol Sinchi/ Instagram

Nickol Sinchi y Jorge Chapa celebran cumpleaños de su hijo

En septiembre del 2021, Nickol Sinchi y Jorge Chapa celebraron el cumpleaños de su menor hijo y no tuvieron problemas en dejarse ver juntos y felices.

Posteriormente, la artista le dedicó a su primogénito un mensaje en Instagram, el cual decía: “Un día como hoy llegaste para completar nuestra felicidad, darle más sentido aún a nuestras vidas y, sobre todo, hacernos más fuertes. Gracias por enseñarnos que sí existe un amor puro y verdadero. No encuentro palabras exactas para describir todo lo que me haces sentir cuando me abrazas, cuando me dices mamá, y con cada ocurrencia tuya”.

Nickol Sinchi y Jorge Chapa celebran el cumpleaños de su hijo. Foto: Facebook

Nickol Sinchi dedica emotivo mensaje a su suegro

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, Nickol Sinchi saludó al papá de Jorge Chapa por su cumpleaños, deseándole muchos años más de vida.

“Feliz cumpleaños, don Jorge Chapa. Deseamos de todo corazón que Dios le brinde muchos años más de vida y muchísima salud. Pásela bonito. Gracias por ser un gran abuelo y suegro. Muchos abrazos de parte de Franquito Nicolás. Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo. Lo queremos mucho”, escribió la vocalista de Corazón Serrano.

Nickol Sinchi dedica emotivo mensaje a su suegro. Foto: Nickol Sinchi/ Facebook

¿Quién es la expareja de Jorge Chapa?

Antes de iniciar un romance con Nickol Sinchi, Jorge Chapa fue pareja de Rosita Morales Antón, cantante de Internacional Karibe, con quien tuvo dos hijos.