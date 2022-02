Magaly Medina tras distanciamiento de Jessica Newton: “Yo no utilizo a la gente”

Tras confirmar que ya no es tan cercana a Jessica Newton luego de que la familia de la organizadora del Miss Perú se negara a que Magaly Medina conociera al hijo de Cassandra Sánchez, la conductora explicó cómo es ella como amiga.

La presentadora dejó en claro que ella jamás busca beneficiarse de sus amistades, ya que todo lo que ella ha logrado ha sido por mérito propio. Asimismo, aseguró que no utiliza a sus seres queridos para hacer rating o mantenerse vigente.

“Cuando soy amiga de alguien no es porque tenga un interés sobre eso. Gracias a mi esfuerzo y trabajo por mí sola estoy donde estoy. Yo no tuve padrinos al llegar a la tele; otros fueron más afortunados que yo, gente que les dio la mano y les hizo entrar a la tele más fácil. Yo no utilizo a la gente para llegar a donde he estado, no los utilizo como peldaños de una escalera al cielo. Acá la he sudado solita” , comentó en su programa.

Magaly Medina no es una amiga cariñosa

Asimismo, Magaly Medina contó a los televidentes que ella suele tener amistades a las que frecuenta por temporadas y luego se aleja, pero eso no quiere decir que el cariño desaparezca. De igual manera, aprovechó para explicar que ella es una persona muy fría cuando está con sus seres queridos.

“Yo generalmente empiezo a salir por temporadas con ciertos amigos y, pues, con el tiempo, cada uno tiene sus propios intereses. Tengo amigos que viven fuera y a los que quiero muchísimo y, a veces, hasta me olvido preguntarles cómo están. Ellos saben que soy fría, no soy muy cariñosa” , mencionó.

Magaly Medina le respondió a Jessica Newton. Foto: captura ATV / GLR

Magaly Medina a Jessica Newton: “La amistad no se condiciona”

Medina aseguró que no tiene nada contra Jessica Newton tras criticar a Deyvis Orosco. La conductora entendió la posición de la organizadora por defender al padre de su nieto, pero eso no quiere decir que la amistad entre ella y Medina sería condicionada.

“Es un acto público que hace Deyvis Orosco, que es un cantante (...) Ahora que Jessica salga a defender a su yerno, que ya es parte de su familia porque es el padre de su nieto, está en todo su derecho y yo no tengo ni por qué reprocharle (...) Pero hay gente que se ofende, por eso es malo ser mi amigo, porque consideran que es un blindaje para nunca criticarlos, creo que hay gente que pueden abusar de eso; a los amigos no se les condiciona (...) Están acostumbrados al soboneo”, mencionó.