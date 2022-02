Magaly Medina tras criticar a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: “Algunos se creen intocables”

Magaly Medina volvió a arremeter contra Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, quien el pasado 14 de febrero le propuso matrimonio por segunda vez a la madre de su hijo en pleno concierto. En la última edición de Magaly TV, la firme, del miércoles 16 de febrero, la conductora se refirió a la crítica que realizó y habría incomodado a la pareja y, al parecer, a Jessica Newton.

Todo empezó cuando la presentadora de espectáculos recorrió un módulo que se encontraba en su set simulando un kiosko de periódicos. En ese momento, leyó cada una de las noticias que involucraban a la hija de la organizadora del Miss Perú y al cumbiambero a raíz de sus comentarios. Tras ello, la esposa de Alfredo Zambrano aseguró que muchos creen que no los pueden tocar.

“De repente mañana (17 de febrero) van a salir más cosas en los periódicos porque mi comentario ellos lo han tomado como una crítica terrible porque algunas personas se creen intocables y no se les puede tocar. Consideran que no podemos decirles nuestra opinión cuando se trata de personajes públicos (…) No me gusta que las personas susceptibles entiendan que se pueda tratar de otra cosa que escondo, pero no escondo nada, yo siempre he sido súper trasparente”, expresó.

Conductora empieza su programa bailando “No te creas tan importante”

La figura de ATV inició su programa bailando “No te creas tan importante”, de Deyvis Orosco, a quien criticó por su gesto hacia la empresaria durante un show en Huancayo. Luego de unos minutos, Magaly Medina comentó que para algunos ella es importante, ya que se han dedicado a hablar sobre su opinión de la pareja. “Para algunos soy importante, me dan minutos de programa”, mencionó en medio de risas.

A Magaly Medina le parece un show la pedida de mano de Deyvis a Cassandra

La periodista cree que la segunda propuesta de matrimonio que le hizo Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez es puro show y se trataría de una estrategia para promocionar su trabajo. “Yo creo que el compromiso no es ‘en tu mundo o en el mío’”, comentó. “Me parece puro show. Él, Deyvis Orosco, que anda diciendo que no le gusta el show y que quiere mantener su vida privada. Yo creo, más bien, que hay una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”, agregó.