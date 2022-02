Magaly Medina sobre amistad con Jessica Newton: “Se acercan a mí para blindarse de críticas”

Magaly Medina quiso explicar lo que realmente sucede entre ella y Jessica Newton. En un principio, la figura de ATV negó haberse distanciado del todo de la empresaria, pero aclaró que por su trabajo se aleja de algunas personas.

Como se sabe, Medina y Newton ya no son las amigas de antes, luego de que la conductora asegurara que Deyvis Orosco volvió a pedir la mando de Cassandra Sánchez solo por show. La presentadora lamentó que algunos de sus amigos solo se hayan acercado a ella para no recibir sus críticas a nivel nacional.

“No estoy distanciada de Jessica; sin embargo, por mi trabajo me gusta tomar distancia de algunas personas, porque siempre he sentido que algunos se acercan a mí para blindarse de comentarios o críticas. A veces, prefiero tomar distancia, separar mi trabajo de mi vida personal”, dijo a Trome.

PUEDES VER: Magaly Medina rechaza ser madrina del hijo de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

“Mis comentarios siempre me han causado bastantes problemas con gente de mi círculo cercano, recuerdo que en cierta oportunidad comenté algo sobre el programa Mujeres al mando y mi mejor amiga Charo Vicentelo (productora del programa) me dejó de hablar creo que, como dos años, pero felizmente después entendió que todo es parte de lo que hago”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina reveló que muchas veces ha tenido que autorregularse con sus críticas para no dañar a las demás personas.

“Las críticas tengo que hacerlas y a veces he tenido que morderme la boca para no ofender ni herir susceptibilidades, porque la gente es muy susceptible; sin embargo, si todos estamos en este ambiente de la farándula tenemos que saber que tarde o temprano nos va a caer un comentario o una crítica, yo estoy acostumbrada a eso”, señaló.

Magaly Medina y su amistad con famosos

Magaly Medina contó que tener verdaderos amigos en la farándula es complicado, porque en algún momento va a tener que hablar de ellos para bien o para mal.

“En la farándula es difícil tener amigos, porque las susceptibilidades están a flor de piel y la verdadera amistad como el amor, es incondicional. No es te quiero, pero no me rajes, te quiero, pero no me critiques. Te quiero, pero no le hables de este o no te juntes con aquella. Por eso siempre estaré más cómoda con mis amistades de bajo perfil”, comentó.

Jessica Newton no dejó que Magaly Medina conociera a su nieto. Foto: Magaly Medina/Instagram, GLR

Magaly Medina niega haberse peleado con Jessica Newton

Tras sus fuertes comentarios a Deyvis Orosco, Magaly Medina descartó que su amistad con Jessica Newton haya llegado a su final.

“Mi comentario, que ellos lo han tomado como terrible, porque algunas personas se creen intocables. Uno no puede decirle su opinión cuando se trata de personajes públicos. Yo he estado callada por bastante tiempo y soy considerada y no me gusta que las personas que son susceptibles entiendan que yo no escondo nada, soy transparente. Quiero aclarar que yo no estoy peleada con Jessica Newton y lo dije hace bastante tiempo”, mencionó.