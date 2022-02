Magaly revela que se alejó de Jessica Newton porque Cassandra no le dejó conocer al bebé

Tras lanzar duras críticas a la pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez, Magaly Medina se tomó varios minutos de su programa del miércoles 16 de febrero para explicar sobre sus comentarios acerca de la pareja.

La conductora de Magaly Tv, la firme explicó que al ser un acto público lo que hizo el cantante de cumbia sobre un escenario, ella tenía todo el derecho de dar su opinión. No obstante, la figura de ATV sorprendió al revelar que Jessica Newton y Cassandra no le dejaron ver al recién nacido, quien iba a ser su ahijado.

“Me han preguntado también hoy día si es que yo voy a ser la madrina del hijo de Deyvis y Cassandra. Yo quiero decir que desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo, pero me dejaron en visto, no entiendo por qué. Pero siendo la dama que soy yo no insisto, tendrán sus razones los papás”, dijo Magaly Medina, y señaló que le indignó ser ignorada por su amiga y su supuesta comadre.

“Entendí en un momento que Cassandra pudo sentirse mal (tras dar a luz), pero lo que nunca entiendo —yo sí tengo bastante dignidad— es cuando alguien me deja en visto, entonces mantengo la distancia”, añadió.

Magaly Medina no será la madrina del hijo de Cassandra y Deyvis Orosco

Magaly Medina explicó que ya no será la madrina del nieto de Jessica Newton porque no cumple con los requisitos para tener una responsabilidad tan grande.

“Un bebé merece todo el amor y respeto del mundo y no estar en medio de polémicas de los adultos. Creo que le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño. Yo no cumplo con esos requisitos”, dijo a Trome.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez habían nombrado a Magaly Medina como madrina de su futuro bebé, pero ella dijo no ser la indicada. Foto: composición/LR

Magaly Medina calificó de show pedida de mano de Deyvis Orosco

Luego de ver las imágenes donde Deyvis Orosco volvió a pedir la mano de Cassandra Sánchez en un concierto, Magaly Medina aseguró que el cantante de cumbia está utilizando el tema para promocionarse.

“A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco, que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”, mencionó en su programa.