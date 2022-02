Magaly Medina responde a Jessica Newton: “A los amigos no se les condiciona”

Magaly Medina le respondió a Jessica Newton, quien le habría dedicado la canción “No te creas tan importante” por sus ácidos comentarios sobre la pedida de mano de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. La conductora aclaró que su amistad con ella no ha terminado, pero explicó que su vida personal no tiene relación con su trabajo en la televisión.

“Mi comentario, que fue tomado como una crítica terrible, porque algunas personas se creen intocables, consideran que uno no puede decirles nuestra opinión”, inició la presentadora de Magaly TV, la firme.

Siguen siendo amigas

Aseguró que su amistad con Jessica Newton es poco expresiva de afecto, pero sincera. “Quiero aclarar que yo no estoy peleada con Jessica Newton ( ...) Soy una amiga fría, que no soy muy cariñosa, que no soy muy dada a lo meloso (...) Cuando yo soy una amiga de alguien no es porque tenga un interés, yo no tuve padrinos al llegar a la tele, no utilizo a la gente para llegar a donde he estado”, agregó.

¿Qué le dijo a Jessica Newton?

Sobre Jessica Newton y su defensa a Deyvis Orosco, Magaly Medina le respondió que muchos de sus amigos creen que pueden salvarse de sus críticas en la televisión. Sin embargo, para ella, la amistad no pone condiciones .