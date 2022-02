Magaly Medina rechaza ser madrina del hijo de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

Magaly Medina habló nuevamente sobre la polémica con Jessica Newton, luego de que opinara sobre la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de la Madrid durante un concierto por San Valentín. La conductora utilizó su espacio televisivo para confirmar que no será la madrina del bebé que espera la pareja.

El cantante y la empresaria habían nombrado a la conductora de TV la protectora del niño; sin embargo, este 16 de febrero, la popular ‘Urraca’ explicó por qué no prefiere hacerlo. Más temprano, en una entrevista con un medio local, también habló del tema de forma detallada.

“Se me ha preguntado hoy día si yo voy a ser madrina del hijo de Deyvis y Cassandra, yo lo que realmente he contestado es porque yo no sé absolutamente nada, yo no he podido verlo. A mí se me dejó en visto hace mucho tiempo ”, dijo la conductora en Magaly TV, la firme, resaltando la charla que tuvo horas antes.

“Entonces, lo que yo he dicho es que yo creo que los bebés, desde que nacen, tienen que nacer como ese bebé, en medio de mucho amor, y hay que tenerles respeto”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre no ser madrina?

En una charla con un medio local, Magaly Medina fue consultada sobre su distanciamiento con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, quien la dejó de seguir en redes sociales.

“Un bebé merece todo el amor y respeto del mundo y no estar en medio de polémicas de los adultos”, opinó en la conversación con Trome.

“Creo que le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño. Yo no cumplo con esos requisitos”, precisó la figura de ATV.

Magaly Medina sobre sus amistades

En otro momento, habló sobre las amistades públicas y cómo se dan en el mundo del espectáculo.

“En la farándula es difícil tener amigos porque las susceptibilidades están a flor de piel y la verdadera amistad como el amor, es incondicional. No es te quiero, pero no me rajes; te quiero, pero no me critiques. Te quiero, pero no le hables de este o no te juntes con aquella. Por eso siempre estaré más cómoda con mis amistades de bajo perfil”, comentó.