Magaly Medina: “No estoy peleada con Jessica Newton”

Las críticas de Magaly Medina a Deyvis Orosco por la pedida de mano a Cassandra Sánchez no solo ha tenido una reacción en el cantante de cumbia, sino que a él se unió Jessica Newton, quien es muy cercana a la conductora.

Ante esto, la presentadora de Magaly Tv, la firme reconoció que sus comentarios molestaron a la familia de Newton. Y, tras los rumores de una fuerte enemistad entre ellas, Medina explicó que están alejadas, pero no peleadas.

“Mi comentario que ellos lo han tomado como terrible porque algunas personas se creen intocables. Uno no puede decirle su opinión cuando se trata de personajes públicos. Yo he estado callada por bastante tiempo y soy considerada y no me gusta que las personas que son susceptibles entiendan que yo no escondo nada, soy transporte. Quiero aclarar que yo no estoy peleada con Jessica Newton y lo dije hace bastante tiempo” , dijo Magaly Medina en su programa del 16 de febrero.

Magaly Medina revela que Jessica Newton no le dejó conocer al hijo de Cassandra Sánchez

Magaly Medina contó que Jessica Newton la dejó en visto cuando le escribió para conocer a su nieto, el primer hijo de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. Esta actitud molestó a la figura de ATV y optó por alejarse de ellos.

“Me han preguntado también hoy día si es que yo voy a ser la madrina del hijo de Deyvis y Cassandra. Yo quiero decir que desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo, pero me dejaron en visto, no entiendo por qué. Pero siendo la dama que soy, yo no insisto, tendrán sus razones los papás”, explicó en su programa.

El día que Magaly Medina contó que sería la madrina del hijo de Cassandra y Deyvis

Magaly Medina no perdió la oportunidad de grabar para su programa el baby shower que le hicieron a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco por la llegada de su primer bebé. En aquel entonces, la conductora reveló que había sido elegida para ser la madrina.

“Es cierto. Ellos tuvieron ese detalle para conmigo, nombrarme madrina de el pequeño que ya está por nacer: Milán Orosco Sánchez de Lamadrid”, reveló.