Karla Tarazona critica al novio de Chris Soifer por vivir con la madre de sus hijos

Karla Tarazona entrevistó a Chris Soifer para una nota del programa que presenta, D’mañana, para hablar acerca de los rumores acerca de su nueva relación con el cantante de You Salsa, Jean Pierre Puppi, después de que Magaly Medina emitiera un ampay sobre ellos.

En el reportaje se puede ver que el artista aún mantiene una relación con la madre de sus pequeños no solo por el lado paternal, sino que, en la actualidad, comparten departamento, a pesar de haber iniciado una relación con la hermana menor de Michelle Soifer.

En ese sentido, la empresaria Karla Tarazona fue entrevistada por La República y respondió al respecto: “Hay que ser bien ‘open minded’ en caso viva con la expareja y sus hijos. Pero, en caso sea real, quien debería irse de ese hogar es él (Jean Pierre Puppi) y no su conviviente”.

PUEDES VER: Rafael Fernández gastó más de 38.000 soles en vestidos de Karla Tarazona para videoclip

Rafael Fernández habría gastado 38.000 soles en vestido para sesión de fotos de Karla Tarazona

El empresario Rafael Fernández contó para el programa Mujeres al mando que para la última sesión de fotos que hicieron. Entre los detalles que más llamaron la atención está la compra de dos vestidos de novia y más de 20 prendas.

Asimismo, aclaró que entre todo lo que utilizó junto a Karla Tarazona se han gastado más de 38.000 soles para que los videos capten los mejores recuerdos de la pareja.

Karla Tarazona se refirió a la relación sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda

Después de los audios difundidos entre Paula Manzanal y Anthony Aranda por el programa Magaly TV, la firme, muchos comunicadores se han pronunciado al respecto. Uno de ellos fue la conductora Karla Tarazona.

Ellla afirmó al ser consultada: “Uy, no; yo me muero si me caen unos audios así, pero ya todos sabemos cómo viene la situación. Paula lo dijo, el otro salió a defenderse y la otra salió fregándolo con los audios, pero es así, es mejor quedarse calladito y que las cosas pasen solas”.