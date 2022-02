J Balvin lanza “Niño soñador” y le pide perdón a su yo del pasado

El reguetonero conmueve a sus fans. J Balvin, uno de los exponentes más populares de la música urbana, reapareció musicalmente el último jueves y sorprendió al público con una nueva canción, “Niño soñador”. En el tema reúne no solo una lista de las caras más duras de la fama, sino también una petición de perdón a su yo del pasado: “Porque no sabía del dolor ni la presión de la vida de un cantante”, entona el colombiano.

De acuerdo con lo que el artista adelantó en sus redes sociales, se trata de un sencillo que desnuda sus más profundos problemas. En el videoclip, que dura tres minutos, aparece cargando a su hijo Río y también compartiendo momentos al lado de su amigo DJ Pope y de su manager Fabio Acosta, así como imágenes del tiempo en el que arrancaba su trayectoria artística.

“Niño soñador”: una disculpa al pequeño J Balvin

En el nuevo sencillo, el medellinense expresa que aunque posea una estabilidad económica, su tranquilidad emocional sufre los estragos de la fama:

“Pero vivo en un avión / fingiendo tocar el cielo / también yo tengo una depresión / que no tiene solución / ni con todo lo que tengo. / Quiero pedir perdón especialmente al yo de antes / porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante. / Quiero pedirle perdón al niño soñador de antes / que no quería ser el centro de atención, solo quería ser cantante”, entona J Balvin.

“Este video me trajo muchos lindos recuerdos. ¡Mucha historia y camino recorrido! Te amo, Jose”, escribió DJ Pope, su fiel amigo desde que comenzó su carrera artista, hace casi 15 años.

Asimismo, la portada del lanzamiento retrata a un J Balvin infante disfrazado de su superhéroe favorito: superman. Para compartir el tema en su cuenta de Instagram, el cantante realizó una afirmación: “Esto es lo que yo le diría al niño que fui”. Inmediatamente las reacciones de los seguidores y la acogida han ocasionado que el videoclio se posicione en el top de tendencias y que cuente con más de 900.000 vistas en YouTube.