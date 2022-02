Ivana Yturbe y Beto Da Silva celebran su primer aniversario de matrimonio con romántica cena

Ivana Yturbe y Beto Da Silva celebraron a lo grande su primer aniversario de matrimonio este jueves 17 de febrero. Por medio de sus cuentas de Instagram, ambos publicaron imágenes de la romántica cena que compartieron en la ciudad de Trujillo, para recordar aquel momento en que llegaron juntos al altar.

En una de sus historias, la exintegrante de Esto es guerra mostró fotos de la velada sorpresa que le preparó a su esposo, en la que se apreciaba un cuadro con la frase “Contigo todo y siempre”.

Además, Ivana Yturbe aprovechó esta fecha especial para dedicarle al integrante de Alianza Lima un romántico mensaje. En dicha publicación, ella le agradecía por todo el cariño y apoyo brindado durante su primer año de casados.

“Buenos días. Amanecer todos los días y ver a este guapo que me impulsa, me ama, me mima y hace que mis días sean más lindos no tiene precio. Te amo, amor de mi vida”, escribió en su Instagram.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se muestran muy enamorados. Foto: Ivana Yturbe/ Instagram

¿Ivana Yturbe se mudará a Trujillo?

A inicios de febrero, Ivana Yturbe indicó que no se mudará a vivir a Trujillo; sin embargo, aclaró que estará viajando constantemente a dicha ciudad para poder compartir con su esposo.

“Definitivamente no es fácil porque obviamente yo tengo acá mi trabajo y todas mis cosas, pero estaré yendo y viniendo, repartiéndome, porque obviamente tengo que estar con mi esposito. Obviamente voy a seguir trabajando, gracias a Dios, me han dado la oportunidad y facilidad de seguir haciendo los ‘chismecitos’”, detalló.

Modelo alienta a Beto Da Silva en la Noche Blanquiazul

Ivana Yturbe estuvo presente en la Noche Blanquiazul y no dudó en alentar a Beto Da Silva desde las gradas del Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

“La verdad no sentía lo alucinante hasta hoy que vine a ver al amor de mi vida. Aquí estaré siempre, mi amor, mirándote y admirándote porque solo tú y yo sabemos cómo trabajas todos los días por ser mejor”, expresó en aquella oportunidad.