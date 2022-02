Hablando huevadas: músico Pudy Ballumbrosio acusa de discriminación a conductores del show

Las ofensas por parte de conductores de Hablando huevadas siguen saliendo a la luz. Luego de que se viralizaran cuestionables comentarios de Ricardo Mendoza, presentador del mencionado show, y de Norka Gaspar sobre un caso de agresión sexual a una menor de edad en una unidad de transporte público, el músico peruano Pudy Ballumbrosio ha manifestado ser otra de las víctimas de la dupla de internet.

“Nos cayó como un baldazo de agua fría porque no somos personas que vamos por la calle molestando o llamando la atención. Lo que transmitimos es cultura”, indicó en entrevista con Buenos días Perú.

¿Cuál fue la ofensa de Ricardo y Jorge hacia familia de Pudy?

De acuerdo a lo expresado por el músico, su indignación se originó cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza utilizaron su espacio Hablando huevadas para mofarse de una conversación que protagonizó su progenitor (papá Ballumbrosio) con un censista varios años atrás, donde le habría afirmado que su familia es blanca. “Al escuchar ese testamento, (el censista) se mató de risa porque obviamente no somos blancos”, dijo.

Jorge Luna tomó una de las cartas enviadas por el público y la leyó en vivo. En este escrito se encontraba la supuesta conversación entre el padre de Pudy y el censista.

“Entonces, el chico (Jorge) dijo: ‘Señor Ballumbrosio, por favor’”, como burla de la situación, ya que los parientes de Pudy son afrodescendientes.

“Me sentí indignado porque mi papá, ya en el 2009 trascendió, hay mucha gente que lo añora y lo respeta también. ¿Qué les hacemos a ellos para que nos mencionen en su show?”, agregó el artista musical.

Descargo de Pudy Ballumbrosio hacia Hablando huevadas

“Estos chicos se quedaron sin creatividad para hablar de la mamá, de los hijos, de todos diciendo de la A hasta la Z. Si no tienen cómo llevarse un pan a la boca, no teniendo creatividad, mejor que no hagan nada”, puntualizó Pudy hacia los conductores de Hablando huevadas.