Gianella Marquina cuenta que su trabajo ha cambiado su rutina: “Muero de sueño”

Gianella Marquina ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que después de buscar ha encontrado trabajo como practicante en la carrera que estudió: derecho. Eso ha provocado que su vida dé un cambio de ‘360 grados’, como ella misma lo había indicado.

La hija de Melissa Klug indicó a sus fanáticos: “Decía que me desaparecí, que lo sentía mucho. Pasa que trabajo de 8 a 6. Ahora estoy que me divido en 20.000 partes, pero todo se puede. Literal, hasta en mis ojos se ve. Ya ni puedo abrirlos bien; me muero de sueño”.

Asimismo, Gianella Marquina añadió: “De hecho, es mi primera semana, me estoy adaptando (…). Me estoy adaptando a mi horario. Como ustedes sabrán, yo solía ser bien marmota, dormía hasta muy tarde y me acostaba también súper tarde”.

Gianella Marquina habría enviado indirecta a Jesús Barco

Ante los rumores de separación de Melissa Klug y Jesús Barco, los medios de comunicación están atentos a cualquier publicación de su entorno. En esta ocasión, llamó mucho la atención un post de Gianella Marquina, quien subió una imagen con el siguiente mensaje: “El ego te lo alborota cualquiera, la conciencia no”.

Mensaje de Gianella Marquina seria para el novio de Melissa Klug. Foto: Gianella Marquina/Instagram.

Esto despertó las alertas debido a que hasta ese momento ni su madre ni su actual pareja se habían pronunciado sobre las especulaciones que se venían esparciendo.

Melissa Lobatón se molesta al oír pregunta sobre distanciamiento de sus hermanas

Luego de que las hermanas Klug no aparecieran en ninguna historia o publicación juntas, la influencer Melissa Lobatón decidió ponerle fin a las especulaciones y aprovechó una duda de un seguidor para detallar el tema.

En ese sentido, aseguró: “Es algo que voy a responder y que sea la última vez que me toquen este tema porque, en verdad, son miles de mensajes que tengo sobre esto”. Por último, cerró el tema: “No es que no comparta tiempo con ellas y mucho menos que no pase tiempo con Xianna. Yo amo a Xianna y, en verdad, la he visto varias veces en la semana, y no tengo que subir todo”.