Evelyn Vela tras supuesta separación entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Están muy enamorados”

Evelyn Vela no fue ajena a comentar la supuesta ruptura amorosa entre su mejor amiga, Melissa Klug, y Jesús Barco, luego de que la pareja tomara la decisión de no seguirse más en Instagram. Durante el programa Mujeres al mando del miércoles 16 de febrero, la empresaria recordó que ‘La blanca de Chucuito’ celebró su cumpleaños al lado del futbolista.

La popular ‘Reinar del sur’ aseguró que le ha sorprendido la posible separación de ambos, ya que ella los vio muy enamorados el día en que se reunieron para festejar el cumpleaños número 38 de la chalaca. Además, los dos se dedicaban mensajes de amor en redes sociales.

“El día del cumpleaños de Melissa (sábado) los he visto super enamorados, lo veía a él muy atento, compartiendo con la gente, atendiendo a la gente. A mí me sorprende todo esto, de repente ha sido una peleíta insignificante, pero lo que sí les puedo decir es que ellos están muy enamorados”, contó ante las conductoras del programa de Latina.

Empresaria se pronuncia tras ser grabada trabajando como azafata

La amiga de Melissa Klug decidió compartir un video en su cuenta de Instagram donde se le ve trabajar de azafata en una pollería. Tras las diversas especulaciones, Evelyn Vela dejó en claro que se encontraba en el restaurante de sus padres y aprovechó en enviar un mensaje a quien la grabó en el establecimiento de sus progenitores. “Nací aquí y cada vez que quería dinero me lo ganaba con mi trabajo. No me da vergüenza, he sido mozo algunas veces, lavé platos, cubiertos, hasta fui cajera de mi restaurante”, precisó.

Evelyn Vela se pronuncia tras ser captada atendiendo en una pollería. Foto: Evelyn Vela/Instagram

Evelyn Vela y Melissa Klug retoman su amistad

Luego de que un incidente terminará con la amistad de las empresarias y pasaran mucho tiempo distanciadas, Evelyn Vela sorprendió a sus seguidores al contar que volvió a ser amiga de Melissa Klug. Por medio de sus redes sociales, la modelo compartió una historia en la que mostraba una caja de regalo, una flor y un oso de peluche que le había enviado ‘La blanca de Chucuito’, y luego fue replicada en su cuenta de Instagram.