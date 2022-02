Ethel Pozo revela que se sometió a la manga gástrica: “Me operé hace 13 años”

Ethel Pozo dejó boquiabiertos a todos al revelar que, hace unos años, se sometió a la operación de la manga gástrica. La conductora se animó a contar esta experiencia mientras Jaime ‘Choca’ Mandros estuvo como invitado en el set de América hoy y explicó como fue su procedimiento para perder peso.

“Hay que hablar sinceros (…). Si te operas y no te cuidas, porque es lo que me ha pasado… Llevo cinco años desde que me hice la bariátrica (…). Yo bajé 41 kilos, pero ya recuperé nueve″, mencionó al inicio ‘Choca’.

“Lo primero es que tienes que ir acompañado de un nutricionista y de un tratamiento porque tú bajas lo gordo de acá, pero de acá no lo bajas (señalando su cabeza)”, agregó.

Tras escuchar el testimonio del conductor de Estás en todas, Ethel contó cómo le fue tras someterse a la cirugía, la cual se realizó luego de tener a su segunda hija.

“Eso es lo que yo le contaba en el camerino a las compañeritas. Yo me operé de la manga gástrica hace 13 años, cuando di a luz a mi segunda hija. Lo que yo les decía a las chicas es que a mí a veces me da por comer más de la capacidad que tengo. Lo que decía Brunella, que tiene que ver con la parte psicológica”, comentó.

Ethel Pozo asegura que Melissa Paredes ya no será su madrina de matrimonio

La hija de Gisela Valcárcel mencionó durante una conversación con América espectáculos que, a pesar de haberlo considerado en un inicio, Melissa Paredes ya no será su madrina de bodas.

“Nunca fue la madrina. Esa es una broma. Las madrinas son las mamás. Hablaba de los testigos. Aún no hemos hecho ni la lista, pero por supuesto que va a estar porque ella nos presentó”, sostuvo.